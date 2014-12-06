Drusiotis Ve Antoniu Yorgacis’in Sözleşmesi Konusunda Sorumluluğu Üzerlerine Aldılar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışmanı Makarios Drusiotis ile Başkanlık Bürosu Müdürü Panayiotis Antoniu’nun, Rum Merkez Bankası Başkanı Hristalla Yorgacis’in ilk sözleşmesi konusundaki sorumluluğu üzerlerine aldıkları belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Makarios Drusiotis ile Panayiotis Antoniu’nun, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nde yaptığı konuya ilişkin açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Drusiotis açıklamasında “eğer varsa, kendisine düşen siyasi sorumluluğu üzerine aldığını” belirtti.

Sisteme atıfta bulunan Drusiotis,Yorgacis’in yeminine ilişkin zaman baskısı nedeniyle Yorgacis’in sözleşmesini sadece beş dakikada ele alabildiğini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Rum Merkez Bankası Başkanı Hristalla Yorgacis arasında sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı.