Güney Kıbrıs:
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05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26

“Dromolaksia”(mormenekşe) Davasında Bazı Cezalarda İndirime Gidildi

Rum Temyiz Mahkemesi’nin, Kıbrıslı Türk Mustafa Mehmet Mustafa’ya ait, Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde bulunan arazinin, önce bir iş adamı, ardından da Rum Telekomünikasyon Dairesi’ne (CYTA) yasadışı şekilde satışıyla ilgili skandal çerçevesinde suçlu bulunan Orestis Vasiliu ile Grigoris Surulla’nın hapis cezalarında indirime gittiği belirtildi.

'Dromolaksia”(mormenekşe) Davasında Bazı Cezalarda İndirime Gidildi
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 Rum Temyiz Mahkemesi’nin, Kıbrıslı Türk Mustafa Mehmet Mustafa’ya ait, Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde bulunan arazinin, önce bir iş adamı, ardından da Rum Telekomünikasyon Dairesi’ne (CYTA) yasadışı şekilde satışıyla ilgili skandal çerçevesinde suçlu bulunan Orestis Vasiliu ile Grigoris Surulla’nın hapis cezalarında indirime gittiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Temyiz Mahkemesi’nin, söz konusu davada daha önce suçlu bulunan ve daha önce 9 yıl hapis cezası alan Orestis Vasiliu’nun cezasını 7 yıla, Grigoris Surulla’nın ise 6 buçuk yıl olan cezasını 4 buçuk yıla düşürülmesine karar verdiğini yazdı.

Habere göre Rum Temyiz Mahkemesi aynı davada suçlu bulunan AKEL eski üyesi Venizelos Zanetto ile Haralambos Tsuris’in cezalarında ise herhangi bir değişiklik yapmadı.

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