Dört Partinin İşbirliğinde Son

Rum Başkanlık seçimlerinde birlikte çalışan DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar Hareketi’nin işbirliğinde artık sona gelindiği ve partilerin farklı yönlere doğru ilerledikleri belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin planlamaların başlamasıyla, siyasi termometrenin yükseldiği yorumunda bulundu.



DİSİ ve AKEL’e karşı üçüncü bir cephe olarak çıkma istemiyle Rum Başkanlık seçimlerinde DİKO Başkanı Nikos Papadopulos’un adaylığını destekleyen DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar Hareketi’nin işbirliğinin artık geçmişte kaldığının görüldüğü değerlendirmesinde bulunan gazete, dört partinin, önümüzdeki seçimlerde farklı siperlerde yer alacağını belirtti.



Ekologlar Hareketi’nin, önümüzdeki Mayıs ayındaki AP seçimlerine tek başına katılacağını ilan ettiğini kaydeden gazete, Ekologların Merkez Komite düzeyindeki bu kararıyla birlikte, DİKO ile EDEK’e Rum Meclisi’ndeki kooperatifler konusundaki tutumları dolayısıyla eleştirilerde de bulunulduğunu aktardı.



Habere göre partinin kararını yorumlayan Ekologlar Hareketi Başkan Vekili Efi Ksanthu, partilerinin, seçimlere Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum şahsiyetlerden oluşan bağımsız bir oy pusulasıyla özerk olarak katılmaya karar verdiğini belirtti.



Bu çerçevede Kıbrıslı Türk gazeteci Şener Levent’le de iletişime geçildiğini söyleyen Ksanthu, hali hazırda her iki toplumdan pek çok kişiye ulaşıldığını ve yanıtlarını beklediklerini söyledi.



Bu yanıtlara göre oy pusulalarını oluşturacaklarını ifade eden Ksanthu, kendilerinin, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların birlikte var olabileceği ve tek ses olarak işbirliği yapabileceği mesajını vermek istediklerini belirtti.



ELAM İLE EDEK ARASINDA ATIŞMA



Öte yandan EDEK ile ELAM arsında AP seçimleri konusunda karşılıklı atışmaların yapıldığı belirtildi.



Fileleftheros gazetesine göre ELAM’ın, son yapılan Rum Başkanlık seçimlerinde oranlarını artırmalarıyla Avrupa Parlamentosu’nun da kapısını çalabileceklerini belirttiğini aktardı.



Bunun olması için bazı Rum partilerin koltuk kaybetmesi gerekeceğini ifade eden gazete, bu kapsamda ELAM’ın, EDEK’in koltuğunu hedef aldığını savundu.



ELAM’ın her fırsatta EDEK’i eleştirdiğini kaydeden gazete, EDEK’ten yanıtların da gecikmediğini belirtti.



Habere göre EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, “ELAM’ın bir bora olduğu ve geçeceğine” dair açıklaması ise yanıtsız kalmadı.



ELAM, açıklamasında, EDEK’in ELAM’laştırıldığının ortak bir varsayım olduğunu belirterek, kendilerinin, geçici bir fenomen olmadığını savundu.



