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Doktorların Tutuklanması Sağlık Sisteminde Karmaşaya Yol Açtı!

Güney Kıbrıs’ta 10 yaşındaki bir çocuğun acil servisten taburcu edilmesinin hemen ardından hayatını kaybetmesi ve akabinde iki acil servis doktorunun tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Doktorların Tutuklanması Sağlık Sisteminde Karmaşaya Yol Açtı!

Güney Kıbrıs’ta 10 yaşındaki bir çocuğun acil servisten taburcu edilmesinin hemen ardından hayatını kaybetmesi ve akabinde iki acil servis doktorunun tutuklanmasının yankıları sürüyor.

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
Doktorların Tutuklanması Sağlık Sisteminde Karmaşaya Yol Açtı!


Güney Kıbrıs’ta 10 yaşındaki bir çocuğun acil servisten taburcu edilmesinin hemen ardından hayatını kaybetmesi ve akabinde iki acil servis doktorunun tutuklanmasının yankıları sürüyor.
Fileleftheros gazetesi, “Sağlıkta Bardak Taştı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, geçtiğimiz Cuma günü 10 yaşındaki bir çocuğun düşerek başından yaralanması sonrasında acil servise götürülmesi, taburcu edilmesinden sonra ise hayatını kaybetmesinin, Rum sağlık sisteminde fırtınalar kopardığını yazdı.

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Gazete, çocuğu taburcu eden iki doktorun çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmaları sonrasında kamuda görev yapan doktorların, yarın iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladıklarını, sağlık çalışanlarının sendikasının ise Rum Sağlık Bakanı ve bakanlığı suçlayan sert açıklamalarda bulunduğunu aktardı.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise, hastanelerin sorunlarının doktorların ihmallerine bahane olarak gösterilmesini asla kabul etmeyeceğini açıkladı.
Gazete, hayatını kaybeden çocuğun ailesini temsil eden adli tıp uzmanı Marios Matsakis’in ise, konuya ilişkin açıklamasında, çocuğun Larnaka hastanesine götürüldüğünü, başının röntgeninin çekildiğini ancak yanlış teşhis konulması sonucunda hayatını kaybettiğini belirterek, doktor ihmali ile sağlıkta yaşanan sorunlarının farklı şeyler olduklarını vurguladığını aktardı.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 16:07
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