banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94008
ALTIN
190.486
DOLAR
4.6948
STERLİN
6.2179
EURO
5.4894
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
BİLEĞİNİ KIRDI
Arter, zaferini seçmenleri ile birlikte kutladı
“BUGÜN GAZİMAĞUSA KAZANMIŞTIR” 
banner282

Doherty Anastasiadis İle Bm Barış Gücü’nü Görüştü

RUM YÖNETİMİ, “BM BARIŞ GÜCÜ MİSYONLARINA GELECEK DEĞİŞİKLİĞİN KIBRIS MÜZAKERELERİ ALANINDA İSTİSMAR EDİLMESİNİ ENGELLEMEYE” ÇALIŞIYOR

Doherty Anastasiadis İle Bm Barış Gücü’nü Görüştü

RUM YÖNETİMİ, “BM BARIŞ GÜCÜ MİSYONLARINA GELECEK DEĞİŞİKLİĞİN KIBRIS MÜZAKERELERİ ALANINDA İSTİSMAR EDİLMESİNİ ENGELLEMEYE” ÇALIŞIYOR

26 Haziran 2018 Salı 06:36
Doherty Anastasiadis İle Bm Barış Gücü’nü Görüştü

RUM YÖNETİMİ, “BM BARIŞ GÜCÜ MİSYONLARINA GELECEK DEĞİŞİKLİĞİN KIBRIS MÜZAKERELERİ ALANINDA İSTİSMAR EDİLMESİNİ ENGELLEMEYE” ÇALIŞIYOR

Lefkoşa, 26 Haziran 18 (.): ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty’nin, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ile görüştüğü haber verildi.
Fileleftheros, Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çektiği görüşmede, BM Barış Gücü ve Kıbrıs sorununda beklenmekte olan gelişmelerin ele alındığını kaydetti.
Haberde, Rum Yönetiminin de ABD’nin de, “Jane Holl Lutte’un müdahil başkentlere gitmesine yeşil ışık yakılması için Kıbrıs sorununda bundan sonraki adımın Ankara’dan beklendiği” görüşünde birleştiği kaydedildi.
Gazete edindiği bilgilere dayanarak, dünkü görüşmede ele alınan ana konunun BM Barış Gücü olduğunu belirtti; ABD’nin, BM’ye yaptığı katkılarda kesintiye gitme kararının BM’nin bütün barış misyonlarını, dolayısıyla Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nü de etkileyeceğine dikkat çekti.
banner277
Rum Yönetiminin, dün Doherty ile gerçekleşen gibi bir dizi temasla, “Kıbrıs’taki olguların başka bölgelerden çok farklı ve Barış Gücü’nün rolünün Ada’da barışın güvenceye alınması açısından çok önemli olduğu” mesajını vermeye çalıştığı kaydedildi.
Habere göre Doherty, Anastasiadis’le görüşmesi sırasında pek çok kez, meselenin tamamen Kıbrıs örneğiyle, dünya geneliyle alakalı olduğunu tekrarladı. ABD’nin bu konuya genel ölçekte bakıyor olması ve her bir örneği ayrıca ele almıyor olması Rum Yönetimi açısından işleri zorlaştırıyor.
Bir yandan bu zorlukları temaslar yoluyla aşmaya çalışan Rum Yönetimi, “bir yandan da BM’nin uluslararası ölçekteki barış misyonlarında yapılacak değişikliğin Kıbrıs sorununu olumsuz etkileyecek şekilde kullanılmaması için dikkatli hareket etmeye” çalışıyor.
Gazete, Rum Yönetiminin özellikle BM Barış Gücü konusunun müzakereler alanında “istismar edilmesini” engellemeye çalıştığına dikkat çekti.
Doherty-Anastasiadis görüşmesinin Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından gerçekleştiğine de dikkat çeken gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs sorununda nasıl hareket edeceğinin “soru işareti olduğunu” yazdı, özetle şu değerlendirmeyi aktardı:
“Bir yandan, seçimden zaferle çıkan Erdoğan’ın Kıbrıs sorunu gibi bir dizi konuda arzu ederse hareket edebilecek serbestliğe sahip olduğu söylenebilir ancak öte yandan AKP’nin Büyük Millet Meclisi’nde tek başına çoğunluğu sağlayamaması ve milliyetçi partiyle ittifak yapmak zorunda olması, hareket serbestliğine müsaade etmiyor, elbette ki Erdoğan’ın Kıbrıs sorununda hareket etme arzusu oranında.”
(ŞA/HA)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
II. Hrisostomos ameliyat oldu
II. Hrisostomos ameliyat oldu
Prodromu, Türkiye’deki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu
Prodromu, Türkiye’deki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu
"Anastasiadis: “İki Devletten Asla Söz Etmedim”
"Anastasiadis: “İki Devletten Asla Söz Etmedim”
Fotiu Kayıplar Konusunda Türkiye’yle İlgili İddialarını Sürdürdü!
Fotiu Kayıplar Konusunda Türkiye’yle İlgili İddialarını Sürdürdü!
Kuzey Kıbrıs’ta Gerçekleştirilen Yerel Seçimler de Rum Gazetelerinde!
Kuzey Kıbrıs’ta Gerçekleştirilen Yerel Seçimler de Rum Gazetelerinde!
Erdoğan’ın Türkiye’deki Seçimlerde Kazanması Rum Gazetelerinin Manşetlerinde
Erdoğan’ın Türkiye’deki Seçimlerde Kazanması Rum Gazetelerinin Manşetlerinde
Moni’de Yangın
Moni’de Yangın
İngiltere’de hellim sıkıntısı baş gösterdi
İngiltere’de hellim sıkıntısı baş gösterdi
Fransa Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a geliyor
Fransa Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a geliyor
Barda kavga ölümle sonuçlandı
Barda kavga ölümle sonuçlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim