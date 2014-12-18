Doğuş Derya’nın Açıklamaları Rum Basınında

HACIYEORGIU’DAN DESTEK...

KKTC Milletvekili Doğuş Derya’nın geçtiğimiz salı günü Meclis’te yaptığı konuşma ve ardından gerek yazılı, gerekse görsel ve sosyal medyada yer alan gelişmeler Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi: “Milletvekili Budur – Doğuş Derya Milliyetçileri Karşısına Aldı” başlığı altında verdiği haberinde, Milletvekili Doğuş Derya’nın salı günü Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “federal çözüm kültürünün benimsenmesi gerektiği konusunda ikna etme çabası çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunun da yaptığı hatalara” değindiğini ve KKTC’deki “milliyetçilerin öfkesini üzerine çektiğini” yazdı.

Gazete, Derya’nın gazeteye konuya ilişkin yaptığı açıklamalara da haberinde geniş yer verdi.

Öte yandan gazete, “Kıbrıs Rum Partileri Sessiz” alt başlığıyla devam ettiği haberinde, Doğuş Derya’ya yönelik tepkilere ilişkin Kıbrıs Rum parti ve siyasilerinin sessizliklerini koruduklarını, sadece AKEL AP Milletvekili Takis Haciyeorgiu’nun Derya’ya destek verdiğini yazdı.

Habere göre Haciyeorgiu, “gerçekleşmiş ancak değinilmeyen suçlara ilişkin her iki toplumda yer alan açıklamaların bütünlüklü bellek ve adalet duygusunun gelişmesine katkı koyacağını” iddia etti.

Haciyeorgiu, “Bizim tarafta da, birileri bizim hatalarımıza değindiğinde de benzer şeyler oluyor” şeklinde konuştu.

Diğer gazeteler de konuya ilişkin haberlerini çeşitli başlıklarla yansıttılar.