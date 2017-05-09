Doğalgaz İthal Edilmesi İçin Yeşil Işık

Güney Kıbrıs’ın sıvılaştırılmış doğalgaz ithal edilmesi yönünde ihaleye çıkılması için yeşil ışık yakıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Rum Başkanlığı’nda yapılan toplantında, Rum Enerji Bakanlığı, Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK) ve Devlet Doğalgaz İşletmesi’ne (DEFA), 2020 yılından önce “yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) depo ve gazlaştırma ünitesi” (FSRU) edinilmesine ve elektrik üretimiyle diğer ihtiyaçlar için kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatına başlamasına onay verdiğini yazdı.

Gazete, bu kapsamda DEFA’nın, ara çözüm değil, kalıcı bir seçim olarak yüzer ünite inşası ve doğalgaz ithalatı için en kısa sürede ihaleye çıkacağını aktardı. Haberde, yüzer tesis konusunda BOOT (Built, Own, Operate, Transfer) yönteminin kullanılacağını belirterek, buna göre özel yatırımcıların ünitenin inşasını üstleneceği ve devlete vermeden önce birkaç yıl bunu yöneteceği bilgisi de verildi.

Gazete, yüzer ünite ihalesi konusunda hisselerin bir kısmının Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) verilmesi yönünde bir maddenin de olması konusunda anlaşmaya varıldığını kaydeden gazete, AİK’in de bu gelişme karşısında olumlu bir tutuma sahip olduğunu yazdı.

Gazete sıvılaştırılmış doğalgaz temininin ise tedarikçi ile yapılacağını belirtti.

SONDAJ PLANLARI İLERLİYOR

Haravgi gazetesi ise haberinde Total ile ENI’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki ruhsatına sahip olduğu 11’inci parselde 13 Temmuz’da sondaja başlamak için hazırlıklar yaptığını yazdı.

11’inci parseldeki sondajın Türkiye için gerilim sebebi olmadığını yazan gazete, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun mektubunda uyarıların 6’ıncı parsele odaklandığına dikkat çekti.

“EN KÂRLI ÇÖZÜM MISIR’A BORU HATTI”

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi ön sayfadan verdiği haberinde, bankacılık sektöründe uluslararası alanda faaliyet gösteren BNP Paribas’ın bölgedeki hidrokarbon alanındaki gelişmeler ve Mısır’ın rolü konusundaki analizlerinde bulunduğunu yazdı.

Buna göre, Güney Kıbrıs ve İsrail yataklarındaki doğalgazın ihracatına ilişkin en çıkarlı ve rekabet edilebilir çözümün Mısır’daki hazır vaziyette bulunan iki adet doğalgaz sıvılaştırma tesisi olduğuna işaret eden BNP Paribas, bunun dışındaki herhangi bir çözümün maliyetinin yüksek olacağını belirtti.