Güney Kıbrıs:
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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

Doğal Gaz Sıvılaştırma Terminali Araştırması İçin Ab’den Para

AB’nin, Güney Kıbrıs’ta, doğal gaz sıvılaştırma terminali de dahil doğal gaz altyapı çalışmalarıyla ilgili araştırma yapılması için 4,5 milyon Euro finansman sağlamaya onay verdiği bildirildi.

Doğal Gaz Sıvılaştırma Terminali Araştırması İçin Ab'den Para
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Lefkoşa, 29 Nisan 17 : AB’nin, Güney Kıbrıs’ta, doğal gaz sıvılaştırma terminali de dahil doğal gaz altyapı çalışmalarıyla ilgili araştırma yapılması için 4,5 milyon Euro finansman sağlamaya onay verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “yeşil ışığın”, “Avrupa’yı Birleştirme” programı kapsamında yakıldığını belirterek, bu çerçevede aralarında Güney Kıbrıs’la da ilgili dört plana onay verildiğini aktardı.

Gazete buna göre Atina merkezli “Ocean Finance” şirketine, Güney Kıbrıs’ta doğal gaz tedarik sistemlerinin kalkındırılması yönünde çalışma yapması için 4 milyon 480 bin Euro verilmesinin onaylandığını yazdı.

Ocean Finance şirketinin, deniz taşımacılığı ve enerji alanında uzman danışmanlık kuruluşu olduğunu belirten gazete, bu şirketten üst düzey yetkililerin önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini kaydetti.

(HC/GÜL)

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