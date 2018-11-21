Doğal Gaz Fonuyla İlgili Yasaların Ele Alınması 2019’a Kaldı

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, “Hidrokarbon Fonu” olarak da bilinen “Ulusal Yatırım Fonu” meydana getirilmesiyle ilgili yasaların, Rum Meclisi Maliye Komitesinde 2019 yılında ele alınacağı belirtildi.



Rum siyasi partilerinin ortaya koyduğu değişiklik önerilerinin 55 tanesinin reddedilmesinin akabinde ortaya çıkan yeni olgulara rağmen, yasaların kısa zamanda ele alınmasına dair bir niyet bulunmadığını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin başkanının değişmesi ve yeni yılla birlikte, konunun yeniden mecliste olacağını kaydetti.



Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin bir sonraki başkanı olacak olan Angelos Votsis’in, fonla ilgili tasarı ve tüzükleri komitenin gündemine almasının beklendiğini yazan gazete, enerji konusundaki gelişmelerin ardından bazı partilerin yasaların yıl sonundan önce ele alınmasını istediklerini ekledi.



(İY/HA)

