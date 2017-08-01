Doğal Gaz Gelirleri Konusundaki Tartışmaya Yeorgiadis İle Silikiotis De Karıştı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in geçtiğimiz günlerde yaptığı ve Rum siyasi partilerinin “doğal gaz gelirleri” çerçevesinde tepki gösterdiği “Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Kıbrıslı Türklere verilecek ödeneklere” dair açıklamasıyla ilgili tartışmaya, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ile AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in de dahil olduğu belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in geçtiğimiz günlerde yaptığı ve Rum siyasi partilerinin “doğal gaz gelirleri” çerçevesinde tepki gösterdiği “Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Kıbrıslı Türklere verilecek ödeneklere” dair açıklamasıyla ilgili tartışmaya, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ile AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in de dahil olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi; “Haris Doğal Gaz Gelirlerine İlişkin Konuyu Netleştirmeye Geldi- Neoklis Silikiotis’ten Hristofyas-Talat Anlaşmasını Anımsatan Müdahale” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Yeorgiadis’in, hidrokarbonlardan elde edilecek gelirlerin değerlendirilmesine ilişkin “kopan kıyametin ardından, dün bir yanlış anlamayı düzeltmeye çalıştığını, aynı zamanda bunun zarar verici gereksiz bir çatışma olduğundan söz ettiğini” iletti.

Gazete, Yeorgiadis’in konuyla ilgili yaptığı müdahaleyi; partileri, bir yıldan fazla bir süredir Rum Meclisi önünde bulunan ve doğal gaz gelirlerinin idare edilmesiyle ilgili hükümet tasarısını oylamaya çağırmak için değerlendirdiğini de kaydetti.

“Karışıklığa neden olan şeyin, anlaşma dahi olmayan eski bir uzlaşıdan ibaret olduğuna” açıklık getiren Yeorgiadis, “bunun federal gelirlerin küçük bir kısmıyla ilgili olduğunu, gelirlerin çoğunun federal gelirler dahi olmayacaklarını, bunların devletlere ait olacaklarını” belirtti.

Gazeteye göre Yeorgiadis, “bu federal gelirlerin büyük bir çoğunluğunun yine devletlere iade edileceğini ve küçük bir kısmının kalacağını, aynı zamanda yüzde 6 oranına atıfta bulunulduğunu ve 5/6’lık oranın, yaşam standardı eşitlenene kadar yatırımlar için Kıbrıs Türk devletine gideceğini” de söyledi.

Yeorgiadis açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, mali yönetimin bu boyutlarını da kapsayacak olan bütünlüklü bir çerçeveyi tartışmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Yeorgiadis, “bunun bir anlaşma değil uzlaşı olduğunu ve her halükarda doğal gazla herhangi bir ilişkisi olmadığını, belki KDV’yle ilgili olabileceğini” sözlerine ekledi.

SİLİKİOTİS

Gazeteye göre, ACTIVE isimli radyo kanalına konuşan AKEL’in AP’deki milletvekillerinden Neoklis Silikiotis ise, “doğal gazdan elde edilecek gelirlerin dağılımı meselesinin Rum Yönetimi eski Başkanı Hristofyas ile dönemin Kıbrıs Türk lideri Mehmet Ali Talat arasındaki müzakereleri de meşgul ettiğini ve bu konuda bir anlaşmaya varıldığını” iddia etti.

“Kıbrıs sorununun çözümünün imzalanmasını izleyecek ilk beş yıl için, Kıbrıslı Türklere yönelik yüzde 16 civarında bir çözüm bulunduğunu” ileri süren Silikiotis, “doğal gazdan elde edilecek gelirlerle ilgili hesaplamanın, Kıbrıs Türk devletinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) Rum devletinin yüzde 85’ine ulaştığında, federal Kıbrıs’ın GSYİH’si temelinde yapılacağını” iddialarına ekledi.