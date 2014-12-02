Doğal Gaz Depolama Ve İşleme Tesisi İnşaatı

RUM YÖNETİMİ, VASİLİKO ÇİMENTO FABRİKASI’NIN KULLANIMINA VERDİĞİ TÜRK MALLARININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Rum Yönetimi’nin doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış gaz (LPG) depolama ve işleme tesisleri inşa etmek maksadıyla Düzenleme Planı (Master Plan) hazırladığı Vasiliko bölgesindeki çimento fabrikası ile ilgili sorun yaşandığı haber verildi.

Politis “Vasiliko İle Görüşecekler... Akaryakıt Tesisleri Çalışmalarını Etkiliyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin bölgeyle ilgili projesinin, Yunan Maden Şirketi’nin inisiyatifi ile 1963’te kurulan Güney Kıbrıs’ın en büyük ağır sanayi tesisi Vasiliko Çimento Fabrikası’nın çalışmalarını etkileyeceğini yazdı.

Habere göre, Vasiliko Çimento Fabrikası, Rum Yönetimi projesinden iki şekilde etkileniyor: Fabrikaya, çimento üretimi için hammadde maksatlı taşocağı için verilen iki parsel ve Rum Yönetimi tarafından istimlak edilen ve kullanması için fabrikaya verilen parsel.

Gazetedeki haberde, Vasiliko Çimento Fabrikası tarafından taşocağı olarak kullanılan arazi için fabrikaya verilen iznin süresinin 2018’de sona ereceği belirtildi. Fabrika isterse bu süreyi 25 yıl daha uzatabilir. Ancak bu bölge Rum Yönetimi’nin Düzenleme Planı’na dahil edildi ve bu kapsamda akaryakıt depolarının buraya taşınması planlanıyor.

Habere göre, Rum Enerji Bakanlığı, Vasiliko Çimento Fabrikası’yla , sözkonusu arazinin akaryakıt depoları için boşaltılması ve taşocağı için alternatif alan bulunması için istişarede bulunuyor. Müzakerelere, Enerji Bakanlığı dışında Rum İçişleri Bakanlığı ve Madencilik Dairesi de katılacak.

Rum Yönetimi’nin, daha önce “Mari”de (Tatlısu) istimlak ederek, Vailiko Çimento Fabrikası’nın kullanımına verdiği Kıbrıs Türk arazisini, şirketin kullanımından alıp, enerji tesisleri inşası için kullanma niyetinde olduğuna dikkat çeken gazete, Rum Yönetimi’nin mülkü olarak kayıtlı olan araziye Vasiliko Çimento Fabrikası’nın artık ihtiyaç duymadığını yazdı.

Habere göre, “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” tarafından Rum “göçmenlerin” kullanımına verilen Vasiliko bölgesindeki Türk malı arazilerle ilgili de sorun yaşanıyor. Rum Yönetimi, bu malları istimlak yoluyla elde edip, akaryakıt tesisleri inşası için kullanmak niyetinde.

Vasiliko Düzenleme Planı çerçevesinde bölgede 45 milyon Euro karşılığında istimlak edilmesi planlanan toplam 1 milyon 223 bin metrekarelik alanın 1 milyon 146 bin metrekarelik bölümü Kıbrıs Türk malı.