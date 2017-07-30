Doğal Gaz Anketi…

Güney Kıbrıs’ta, Simerini gazetesi hesabına “IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından 25-26 Temmuz’da 18 yaş ve üzeri 500 kadın ve erkek arasında yapılan doğal gaz ile ilgili anketten; Rumların yüzde 82’sinin, edinilecek gelirden Kıbrıslı Türklere pay verilmemesi gerektiğine inandığı ortaya çıktı.

RUMLARIN YÜZDE 82’Sİ KIBRISLI TÜRKLERE GELİRDEN PAY VERİLMEMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDE

Güney Kıbrıs’ta, Simerini gazetesi hesabına “IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından 25-26 Temmuz’da 18 yaş ve üzeri 500 kadın ve erkek arasında yapılan doğal gaz ile ilgili anketten; Rumların yüzde 82’sinin, edinilecek gelirden Kıbrıslı Türklere pay verilmemesi gerektiğine inandığı ortaya çıktı.

Gazete anketten çıkan sonuçları “İyimserlik Havası Esiyor” başlığıyla aktardı.

Katılımcılara yöneltilen “Kıbrıs sorunu çözülmediğine göre doğal gaz gelirlerinden Kıbrıslı Türklere pay verilmesi gerektiğine inanıyor musunuz” sorusuna, yüzde 82 Hayır, yüzde 18 Evet cevabı verildi.

“Nihayetinde Kıbrıslı Türklere doğal gaz gelirlerinden payları verilecekse, bu ne zaman verilmeli” sorusuna karşı ise, katılımcıların yüzde 84’ü “Kıbrıs sorununun çözümünden sonra”, yüzde 10’u “çözüme yakın olunduğunda” verilmesi, sadece yüzde 6’sı “gelir elde edildiği anda verilmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Hidrokarbonların kullanılmasının Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki müzakerecilik konumunu güçlendirip güçlendirmeyeceği sorusuna, yüzde 65 “güçlendirecek”, yüzde 35 “güçlendirmeyecek” cevabını verdi.

Katılımcılara “Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumalarının, Kıbrıs’a yatırım yapma konusunda yabancı şirketler açısından caydırıcı olduğuna inanıyor musunuz” sorusu sorulduğunda ise, yüzde 38 Evet, yüzde 62 Hayır cevabı verildi.

“MEB’imizi askeri açıdan koruma olanaklarımızın kısıtlı olması sizi ne kadar endişelendiriyor?” sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 24’ü “büyük ölçüde”, yüzde 36’sı “oldukça”, yüzde 21’i “küçük ölçüde” ve yüzde 19’u “hiç” dedi.

Mısır MEB’inde Zor yatağının keşfinden sonra Rum MEB’inde de büyük doğal gaz yatağı olduğu konusunda iyimser olup olmadıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 46’sı “biraz”, yüzde 30’u “çok”, yüzde 19’u “ne iyimser ne kötümser”, yüzde 5’i “hiç iyimser olmadığını” söyledi.

“Hidrokarbonlarla ilgili gelecekte Yunanistan’la mı, İsrail’le mi, Lübnan’la mı, Mısır’la mı işbirliği anlaşması imzalanması gerektiği” sorusu üzerine, katılımcıların yüzde 49’u İsrail, yüzde 34’ü Yunanistan, yüzde 11’i Mısır ve yüzde 6’sı Lübnan dedi.

Doğal gaz çıkarılmasının Rum ekonomisine katkısının ne olacağı sorulduğunda katılımcıların yüzde 41’i “oldukça”, yüzde 40’ı “büyük ölçüde”, yüzde 15’i “küçük ölçüde” ve yüzde 4’ü “hiç” cevabını verdi.

Doğal gazın Rum ekonomisinin kalkınmasına ne ölçüde katkı yapacağı sorusuna katılımcıların yüzde 58’i “yeni istihdamlar olacak”, yüzde 45’i “kamu fonlarına gelir akışı olacak”, yüzde 12’si “Kıbrıs’ın uluslararası alandaki konumu güçlenecek” ve yüzde 11’i “jeostratejik açıdan güçlenecek” cevabını verdi.

Önümüzdeki yıllarda doğal gaz geliri elde edilirse, nerelerde kullanılması gerektiği sorusuna karşılık yüzde 40 “kalkınma/yatırım”, yüzde 26 “bütçe açığının kapatılması”, yüzde 17 “bir kısmının şimdiki ihtiyaçlar için kullanılması, geri kalanının gelecek için rezerv tutulması”, yüzde 15 “memorandum ödemesi”, yüzde 7 “sosyal ödenek” ve yüzde 2 “tıraşlanmış mevduat tazminatı” cevabı verildi.