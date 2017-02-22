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22 Şubat 2017 Çarşamba 09:50

Disi’nin Plebisit Önerisi Gecikecek

DİSİ partisinin, Güney Kıbrıs’taki resmi anma günlerinin belirlenmesi yetkisinin Rum Meclisi’nden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmesi yönündeki önerisinin, Rum Meclisi’nde görüşülmesinin gecikeceği bildirildi.

Disi'nin Plebisit Önerisi Gecikecek
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DİSİ partisinin, Güney Kıbrıs’taki resmi anma günlerinin belirlenmesi yetkisinin Rum Meclisi’nden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmesi yönündeki önerisinin, Rum Meclisi’nde görüşülmesinin gecikeceği bildirildi.

Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kıbrıs Türk tarafınca düzeltme olarak kabul edilebileceği mesajını verdiği” DİSİ’nin yasa önerisinin Rum Meclisi’nin cuma günkü oturumunda görüşülmesinin mümkün olmayacağını, bunun sebebinin ise tamamen prosedür olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Meclisi’ne bir yasa tasarısının sunulabilmesi ve görüşülebilmesi için, ilgili komitenin o yasa tasarısına ilişkin raporunu meclis oturumundan en az 48 saat önce meclise sunması gerektiğini, bu sebepten ötürü bugün gerçekleşecek olan Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin söz konusu tasarıyı görüşüp onaylanması ve yarınki Meclis oturumuna sunmasının söz konusu olamayacağını iddia etti.

Haberde, bu çerçevede yarınki ve gelecek hafta perşembe günü liderler görüşmesinin gerçekleşmesinin “zor olduğu” değerlendirmesinde bulunuldu.

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