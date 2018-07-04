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Disi’nin Kuruluş Yıldönümü

Bugünün, Rum siyasi partilerden DİSİ’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü olduğu bildirildi.

Disi’nin Kuruluş Yıldönümü

Bugünün, Rum siyasi partilerden DİSİ’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü olduğu bildirildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
Disi’nin Kuruluş Yıldönümü


Bugünün, Rum siyasi partilerden DİSİ’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi partinin, bu yeni yaşına, tüzüğünde siyasi, örgütsel ve idari açıdan modernleşme yönünde değişiklikler yaparak gireceğini yazdı.

Parti tüzük toplantısının bugün 17.30’da yapılacağını kaydeden gazete, gündemde toplam 36 değişiklik önerisinin bulunduğunu aktardı.

Yapılması önerilen değişiklikler arasında devlet ve parti makamlarındaki görev süresine üç dönem sınırının getirilmesinin bulunduğunu aktaran gazete, söz konusu önerinin onaylanması durumunda, DİSİ’nin parti meclis grubunun büyük bir bölümün bundan etkileneceği değerlendirmesinde bulundu.

Haberde ayrıca partinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılacağı küçük bir resepsiyon da verileceği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 12:47
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