Disi’den “Kıbrıslı” Tanımı İçin Yasa Tasarısı Önerisi!

DİSİ’nin, Rum Meclisi’nin yeniden açılmasıyla, Kıbrıs yasalarında söz edilen “Kıbrıslı” tanımına ilişkin yasa tasarısı önerisinde bulunacağı belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, DİSİ’den yapılan açıklamaya dayanarak, “Kıbrıslı” tanımına ilişkin önerilecek yasa tasarısının, temel yasada “Kıbrıslı” kelimesine verilen tanımın, 2002 Nüfus Arşivi yasasındaki “Kıbrıslı” kelimesine verdiği tanımla uyumlu olması amacını taşıdığını yazdı.



Habere göre DİSİ yaptığı açıklamada bir vatandaşın, mevcut yasadaki benzeşmezlikle ilgili şikayeti üzerine inceleme yaptıklarını ve “Kıbrıslı” kelimesi konusunda iki farklı tanımlamanın yer aldığını tespit ettiklerini belirtti.



