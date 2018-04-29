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Disi’deki Seçim Süreci

DİSİ’de dünkü seçimin ardından başkan yardımcıları belirlendi.

Disi’deki Seçim Süreci

DİSİ’de dünkü seçimin ardından başkan yardımcıları belirlendi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:11
Disi’deki Seçim Süreci

DİSİ’de dünkü seçimin ardından başkan yardımcıları belirlendi.

Alithia gazetesi, DİSİ partisi başkanlığına, karşı aday olmaksızın, Averof Neofitu’nun, başkan vekilliğine Leftheris Hristoforu ve meclis grup sözcülüğüne Nikos Tornaridis getirildi.

Habere göre, DİSİ’de dün gerçekleştirilen ve 82 seçim merkezinin oluşturulduğu seçim çerçevesinde Stella Kiriakidu, Yorgos Yeorgiu ve Nikos Nuris başkan yardımcıları olarak seçildi.
 
DİSİ Başkanı Averof Neofitu oyunu kullanırken yaptığı açıklamada, DİSİ içerisinde herkesin role ve söze sahip olduğunu belirtti. 

Kıbrıs sorununa da değinen Neofitu, pragmatist olunması ve Türkiye’deki seçimlere kadar çok şeyin beklenmemesi gerektiğini ifade etti. 

Türkiye’deki seçimlerin ardından, sonuç ne olursa olsun, diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin Türkiye penceresinin biraz daha açılacağı değerlendirmesinde bulunan Neofitu, “irade eksikliği” eleştirisi yapıan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in şikayetini haklı olarak nitelendirdi. 

EDEK 

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Alithia gazetesi, bir başka haberinde, EDEK’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Moskova ziyareti ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmeye yer verdi.

Hristodulidis’in Rusya’nın istikrarlı tutumuna ilişkin aldığı teyidi dile getirdiği açıklamasına değinen EDEK, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin uluslararası konferansın gerekliliğini ortaya koymasını talep etti.

Habere göre, EDEK, uluslararası konferansa BM Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesinin de katılmasının gerektiğini ifade etti. 

AKEL 

Haravgi gazetesine göre, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin suçlarından arındırılmasından”, icraatları konusunda Anastasiadis’e eleştiri yöneltenlerin değil, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in  sorumlu olduğunu belirtti.
 
Anastasiadis’in, kendisine yöneltilen eleştirilerle Türkiye’ye mazeret verildiği şeklinde bazı kişileri suçladığına işaret eden Lukaidis,  Türkiye’nin “suçlarından arındırılması” ve “Kıbrıs sorunundaki tutumunun kutlanması”nda sorumlunun kim olduğuna yönelik gerçeğin, BM Genel Sekreteri’nin raporu ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin açıklamalarında ortaya konduğunu ifade etti. 

 


Son Güncelleme: 29.04.2018 15:09
Anahtar Kelimeler:
DışıSeçimSüreci
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