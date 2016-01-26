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DİSİ’de Davos Kavgası

DİSİ’de Davos konusunda iç kavganın başladığı belirtildi.

DİSİ’de Davos Kavgası

DİSİ’de Davos konusunda iç kavganın başladığı belirtildi.

26 Ocak 2016 Salı 09:55
DİSİ’de Davos Kavgası
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 DİSİ’de Davos konusunda iç kavganın başladığı belirtildi

Haravgi gazetesi DİSİ’nin Genç Bilim İnsanları Örgütü Başkanı Dimitris Dimitriu’nun, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya mektup göndererek partinin Kıbrıs sorunu danışmanlarından Chris Triandafilidis’in sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Davos’la ilgili yaptığı yorumlar ve basında çıkan analizleriyle ilgili bilgiler istediğini yazdı.

Triandafilidis’in Davos’taki görüşmeyi yorumlarken twitter hesabında “Davos’ta biz savunmada, Kıbrıslı Türkler hücumda oynadı ve oyun berabere bitmedi.Devlete karşı kaybettik ve devlet de tehlike altındadır” sözlerini kullandığını aktaran gazete, Dimitriu’nun, konunun ciddiyetine işaret ederek, parti İcra Ofisi’nin bu gelişmeyi görüşmesi gerektiğine işaret ettiğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, Triandafilidis’in, parti Hukuk Konseyi Başkanı, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere grubunda partinin temsilcisi ve partinin Kıbrıs sorunu grubu sorumlusu olarak çok ileri gittiğini de belirtti.

Politis gazetesi ise DİSİ’nin, Triandafilidis’in sözlerinden yoğun rahatsızlık duyduğunu belirterek, parti Siyasi Bürosu’nun bugün Neofitu Başkanlığında toplanarak Triandafilidis’in durumunu görüşmesinin beklendiğini aktardı.


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DİSİ’de Davos Kavgası
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