Disi Ve Diko Kıbrıs Sorununu Ele Aldı





Lefkoşa, 21 Kasım 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, bir araya gelerek Kıbrıs sorununu ele aldığı belirtildi.Alithia gazetesi ve diğer gazeteler DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos arasında dün DİSİ binasında gerçekleştirilen görüşmeye geniş bir şekilde yer verdi.Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ,birlikte karar verildiği şekliyle, Ulusal Konsey kararlarına ve Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesine, bir diğer deyişle, iki kesimli, iki toplumlu federasyona bağlı kalmaya devam ettiğini dile getirdiğini yazdı.Habere göre Papadopulos ayrıca hiçbir şekilde iki devlete dayalı çözüm veya konfederasyon çözümleri görüşmeye hazır olmadıklarını da dile getirdi.Haberi, “Hemen Hemen Her Şeyde Tam Uyum-Sürpriz-Papadopulos ve Neofitu Kıbrıs Sorununu Görüştü” başlığıyla veren gazete, DİKO’nun Kıbrıs sorunu ve içe dönük diğer güncel konularda görüş alış verişinde bulunmak adına, DİSİ ile bir araya gelmesiyle tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşmeler turunu başlatmış olduğunu belirtti.Habere göre, Papadopulos, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, arzu edilenin, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların refah ve barış koşulları içerisinde yaşayacağı, yabancı ordular, garantörlük ve müdahale hakları olmaksızın, yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm olduğunu ifade etti.Papadopulos, Neofitu ile ele aldığı Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, yapıcı bir görüşme olduğunu, kritik bir süreçte ve dönemeçte olunduğunu tespit ettiklerini ayrıca partisinin başlattığı bu istişarelerin, bugünkü çıkmazdan çıkılması için yöntem ve girişimlerin bulunması koşullarına ve yapılandırılmış diyaloğa neden olması gerektiği kanaatine de vardıklarını ifade etti.DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise yaptığı açıklamada, Nikolas Papadopulos’un yakın zamana kadar iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm aranmasında soru işaretleri yaratan bir liderden ve partiden gelmesine bağlı olarak, bu teyidin-beyanın, bugünkü konjonktür içerisinde oldukça öneme ve ağırlığa sahip olduğunu söyledi.İki parti arasında Kıbrıs sorunuyla alakalı birçok görüş birliğinin bulunduğunu söyleyen Neofitu, her iki partinin de, “işgal orduları”, yabancı bağımlılıklar olmaksızın, AB içerisinde normal bir devletle, iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm yönündeki BM parametreleri içerisinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin kararlara destek verdiğini ifade etti.Neofitu, Papadopulos ile birlikte, Kıbrıs sorununda ne istemediklerini ve hiçbir zaman iki devlete dayalı çözümü ya da daha da kötüsünü desteklemediklerini söyledi.En kötü şeklin ise konfederasyon olduğunu söyleyen Neofitu, “Bir yandan egemenlik veriyorsunuz, diğer yandan da Rum devletinde söz sahibi olan egemen bir devlete sahip oluyorsunuz” ifadesini kullandı.Gazete, Neofitu ile Papadopulos arasındaki görüşmede sadece Kıbrıs sorununda değil iç yönetime ilişkin konularda da hemen hemen görüş birliğinin tespit edildiğini yazdı.Habere göre, Neofitu, DİSİ ve DİKO’nun, sosyal adaletin ve ülkenin gereksinimi olan ρradikal reformlarda fark yaratabileceklerini de söyledi.Neofitu, açıklaması çerçevesinde, 2008 yılından itibaren ilkeler konusunda ve ekonomik krizin göğüslenmesinde DİKO’nun katkısını anımsatarak, iki partinin “siyasi kimyasından” söz etti.NATO KONUSUFileleftheros ve diğer gazeteler Neofitu ile Papadopulos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in olası bir çözümde NATO garantisinin ihtimal dışı olmadığı şeklindeki açıklaması konusunda da görüşlerini ortaya koyduklarını yazdı.Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ülkenin batı yönelimine inanan bir kişi olduğunu ifade ettiNeofitu, “ DİSİ Başkanı ve DİSİ olarak, eğer Türk garantilerinden ve işgal ordularından kurtulacaksak; Kıbrıs’ın tek başına NATO üyesi olarak Türk ordularına ve yabancı garantilere gereksinim duymadan AB üyesi olarak kalması durumunda, böyle bir şeyle sorunu olmadığını” ifade etti.Aynı zamanda realist olduğunu ifade eden Neofitu, bunun ülkenin önemli dinamikleri tarafından kabul edilmeyeceğini bildiğini söyledi.Neofitu, yeniden birleşik bir Kıbrıs’ta yaşayabilmeleri için AKEL ve DİKO’nun desteğine ihtiyaçları olduklarını belirtti.DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise NATO düşüncesine tamamıyla karşı olduğunu, DİKO’nun böyle bir olasılığı ihtimal dışı bıraktığını söyledi. Böylesi bir öneriyi Güvenlik Konseyi’nin de kabul etmeyeceğini ve Rusya’nın veto uygulayacağını kaydeden Papadopulos, Türkiye’nin ise Kıbrıs’ta NATO üssüyle değil, askeri güç aracılığıyla müdahale hakkı ve stratejik Türk üssüyle ilgilendiğini savundu.NEOFİTU-PAPADOPULOS GÖRÜŞMESİ BAŞLIKLARIFileleftheros gazetesi ilgili haberi “Başkanlığa 3 Hayır-Nikolas ve Neofitu, Anlaşmazlıklar Rağmen Kıbrıs Sorununda Ortak Mesajlar Buldular” şeklinde yansıttı. Gazeteye göre, DİSİ ve DİKO’nun, “iki devlete dayalı veya konfederasyon çözümü desteklemelerinin, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının BM çerçevesinden çıkmasını hiçbir zaman kabul etmelerinin mümkün olmadığını, BM parametreleri içerisindeki çözüme destek verdiklerini” vurguladı.Politis gazetesi “Averof’tan Realizm Aracılığıyla Kapı” başlığını kullanırken Haravgi gazetesi ise haberi “Averof’tan Nikolas’a Teşekkür-Averof-Nikolas İkizleri Yeni Kimyasal Bileşenleri Açıkladı” şeklinde yansıttı.(FK/FEZ)