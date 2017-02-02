Disi Ve Akel’den Güvenlik Konseyi Talebi

DİSİ ile AKEL yetkilileri, Kıbrıs’la ilgili düzenlenecek konferansa Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin de katılması gerektiği görüşünü dile getirdiler.

Lefkoşa, 2 Şubat 17 : DİSİ ile AKEL yetkilileri, Kıbrıs’la ilgili düzenlenecek konferansa Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin de katılması gerektiği görüşünü dile getirdiler.

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin, Kıbrıs’la ilgili konferansa olumlu yaklaşım sergilemelerinin ardından, BM Genel Sekreteri’nin, Güvenlik Konseyi’nin emrinde olduğundan, konuyu beş daimi üyeyle görüşmesi ve konferansa katılma yönünde onlara resmi davette bulunması gerektiğini iddia etti.

Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Neofitu, Fransa’ya, “Bir Avrupa ülkesinin yabancı garantilere ihtiyacı yoktur” şekildeki tezinden ve Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Kıbrıs’la ilgili konferansa katılımlarını önemli bulduğuna dair tutumundan ötürü teşekkürlerini sundu.

ABD Büyükelçisi’nin de net tezinin ardından, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin katılımını istediklerini belirten Neofitu, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’nin emir kulu olduğundan, Güvenlik Konseyi üyelerinin bir girişim üstlenerek konuyu BM Genel Sekreteri’yle görüşmesinin ve ondan Kıbrıs’la ilgili bir sonraki konferans davetine kendilerini de dahil etmesini istemelerinin iyi olacağına dair kanaatini dile getirdi.

Neofitu, Fransız Büyükelçi ile görüşmesinde Türkiye’nin dört özgürlükler konusundaki isteklerinin de görüşüldüğünü belirtti.

Öte yandan Politis gazetesine göre AKEL ise, çözümü benimseyen, uygulanmasını garanti altına alan ve güvenlik konusunda belirli görev şartlarıyla uluslararası polis gücü kuran güçlü bir kararın onaylanması gerektiğine işaret ederek, konferansın nihai aşamasında Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de yer alması gerektiğini savundu.

Öte yandan EDEK açıklamasında Ulusal Konsey’in toplanmasını isterken, Ekologlar, uluslararası konferansa geri dönüşü sağlayacak ilerlemenin olup olmadığını sordu.

(HC/GÜL)