Disi’nin Yasa Önerisi Tepkilere Neden Oldu…

DİSİ partisinin, okullardaki yıldönümü kutlamalarının belirlenmesiyle ilgili yetkilerin Rum Meclisi’nden alınması ve bunların Rum Eğitim Bakanı ve bunun uzantısı olarak hükümete devredilmesiyle ilgili bir yasa önerisini, dün oylanması amacıyla Rum Meclisi Genel Kuruluna sunduğu haber verildi.

KİPRİANU: “ANASTASİADİS’İN ÖNCELİĞİ SEÇİMLER”

Lefkoşa, 18 Şubat 17 : DİSİ partisinin, okullardaki yıldönümü kutlamalarının belirlenmesiyle ilgili yetkilerin Rum Meclisi’nden alınması ve bunların Rum Eğitim Bakanı ve bunun uzantısı olarak hükümete devredilmesiyle ilgili bir yasa önerisini, dün oylanması amacıyla Rum Meclisi Genel Kuruluna sunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Averof Yeni Bir Cephe Açtı” başlıklı haberinde, DİSİ’nin, okullardaki yıldönümleriyle ilgili yasa önerisiyle, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın taleplerine yanıt verdiği konusunda eleştirildiğine dikkati çekti.

Bunun diğer siyasi partilerin yoğun tepkisine neden olan bir hareket olduğunu yazan gazete, bunun DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Türk taleplerine yanıt veren dolaylı bir çabası olarak yorumlandığını da kaydetti.

DİSİ’nin bu yasa önerisini sunmasının iki sebepten dolayı soru işaretlerine neden olduğunu da yazan gazete, bunlardan birincisinin, DİSİ’nin bir yandan ELAM’ın değişiklik önerisi aleyhinde oy kullanmaktan kaçınması, diğer yandan da bu değişiklik önerisine, Meclis’ten yetkilerin alınması için bir gerekçe olarak atıfta bulunması olduğunu belirtti.

Öte yandan gazete, Rum Meclisi Genel Kurulunun aynı toplantısında, Rum Ekologlar Hareketinin Başkanı Yorgos Perdikis’in de bazı değişiklik önerileri sunduğunu, ancak bunların DİSİ ve AKEL milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini kaydetti.

Gazete bir diğer soru işaretinin ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Meclis’in Enosis Plebisitiyle ilgili kararını zamansız olarak nitelendirip, dün neden bu yasa önerisini sunma konusunda acele etmesi olduğunu belirtti.

Gazete “Meclis’in kararı ne kadar zamansız olarak tanımlanırsa, Meclis’in Enosis Plebisiti kararının iptal edilmesiyle ilgili Türk talepleriyle (doğru veya yanlış) bağlantılı olmasından ötürü, DİSİ tarafından yasa önerisi sunulmasının da o kadar zamansız olduğuna” işaret etti.

Mevcut mevzuat temelinde, siyasi partilerin, Rum Meclisi Eğitim Komitesi aracılığıyla başka şeylerin yanında okullardaki yıldönümlerini de belirlediklerini yazan gazete, DİSİ’nin bu önerisiyle, bu yetkinin Meclisten alınıp hükümete verileceği yinelendi.

Gazete, bahse konu yasa önerisinde, kararların Eğitim Komitesindeki milletvekilleriyle yapılacak istişarelerin ardından alınacağına dair bir vurgu bulunduğunu da ekledi.

İLK TEPKİLER

DİSİ’nin yasa önerisini sunmasıyla “ilk dört hayır’ı” aldığını da yazan gazete, DİSİ’nin artık umutlarını, yasa önerisinin maddeleri konusunda tam anlamıyla bilgi almadan açıklama yapmakta tereddüt eden AKEL’e bağladığı yorumunda da bulundu.

DİKO’nun bu hususta oldukça eleştirel olduğunu yazan gazete, DİKO Basın Sözcüsü Athos Andoniadis’in “ne yazık ki DİSİ’nin, işgal lideri ile Türk tarafının taleplerine tam anlamıyla uyduğunu” söylediğini iddia etti.

“DİSİ’nin daha bir gün geçmeden, Meclisin kararının kışkırtıcı bir şekilde değişmesini isteyen Akıncı’nın şantajına boyun eğdiğini” ileri süren DİKO, DİSİ’nin yasa önerisinin, Meclis kararının değişmesinin öncüsü olduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre Dayanışma Hareketi de açıklamasında, DİSİ liderliğini “Erdoğan’ın emirlerine tam anlamıyla boyun eğmekle” suçladı.

Gazeteye göre EDEK ise yaptığı açıklamada, DİSİ’nin yasa önerisini sunmasını acele bir hareket olarak nitelendirerek, konunun çok ciddi bir şekilde incelenmesi gerektiğini çünkü acele alınan herhangi bir kararın, muhtemelen sonunda zarar verebileceğini ifade etti.

DİSİ’nin yasa önerisinin ELAM’ın büyük tepkisine yol açtığını da kaydeden gazete, ELAM’ın yaptığı açıklamada “DİSİ’nin işgal lideri Mustafa Akıncı’nın emir ve komutlarına boyun eğdiğinin, aynı zamanda federasyon uğruna tarihin kendisinin de gözden çıkarılmasına hazırlık yapıldığını” söylediğini iddia etti.

Simerini gazetesi ise haberinde, DİSİ’nin dün ortaya koyduğu yasa önerisiyle Rum iç cephesinin alev aldığını yazdı.

Haberinde partilerin açıklamalarına geniş yer ayıran gazete, DİSİ Basın Sözcüsü Nikos Tornaritis’in partisinin tutumunu haklı göstererek, partisinin ilk andan itibaren, okul mesajları veya bildirilerinin Eğitim ve Kültür Bakanlığının yetkisinde olduğunu söylediğini iletti.

Bu konunun ne milletvekillerinin ne de Meclis’in yetkisinde olduğunu dile getiren Tornaritis, ilk andan bu yana ifade ettikleri tezle tutarlı olarak, mevzuatla ilgili siyasi tezleriyle uyan bu yasa önerisini sunduklarını söyledi.

AKEL

Gazeteye göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceliğinin seçimler olduğunu iddia etti.

Gazeteye göre Kiprianu açıklamasında, Anastasiadis için önceliğin muhtemelen çözüm değil, başkanlık seçimleri olduğunu ve önümüzdeki Perşembe günü yapılması beklenen görüşmede, iki lider arasındaki güvenin tesis edilmemesi halinde, görüşmenin özlü olmayacağını savundu.

Sigma’nın “Protoselido” programında konuşan Kiprianu, hatalara yer olmadığını ve olası hatalarından istifade edilmemesi için maksimum ciddiyetle çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Ancak hatalardan kaçmayı başaramadıklarını dile getiren Kiprianu, Enosis Plebisitine atıfta bulunarak, bunun siyasi açıdan “şizofrenik” olduğunu savundu.

Öte yandan Kıbrıs Türk tarafı ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tepkisinin ise aşırı ve kabul edilemez olduğunu da iddia eden Kiprianu, akabinde, başkanlık seçimleri öncesinde, sorumluluk yüklenmesinden de söz etti.

Artık muhtemelen Anastasiadis’in kendisi için öncelik olan şeyin, çözüm değil başkanlık seçimleri öncesinde sorumluluk yüklenmesi olduğunu ifade eden Kiprianu, artık bazı kişilerin önceliğinin “Kıbrıs’ın menfaatleri değil”, başkanlık seçimleri ve parti kitlelerini nasıl birleştirecekleri olduğunu savundu.

“BAŞKANLIK RİCASIYLA”

Politis ise “Başkanlık Ricasıyla… Düzeltmeyi DİSİ’den Anastasiadis İstedi” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, DİSİ partisinin Enosis Plebisiti konusuyla ilgili yasa önerisi sunmasının, Başkanlık Sarayıyla istişare içerisinde ve krizin yatıştırılması amacına yönelik olduğunu yazdı.

Elde edinilen bilgilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün sabah erken saatlerde müzakerelerde meydana gelen krizin yatıştırılması konusunda, DİSİ’den bir düzeltme hareketiyle kendisine kolaylık sağlamasını istediğini yazan gazete, yine elindeki bilgilere dayanarak, Enosis Plebisitiyle ilgili düzeltici yasa önerisine ilişkin olarak partinin meclis grubunda da tepkiler ortaya çıktığını belirtti.

Öte yandan, bu tepkilere rağmen, DİSİ’nin müzakerelerdeki olası bir çıkmaz konusunda sorumlu olmaması gerektiği görüşünün partide galip geldiğini ve DİSİ’nin bundan ötürü düzeltmenin yükünü kaldırması gerektiği düşündüğünü ekledi.

PAPADOPULOS

Gazeteye göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, DİSİ’nin ortaya koyduğu yasa önerisiyle birlikte, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Mustafa Akıncı’nın önerilerini hayata geçirdiği iddiasında bulundu.

DİSİ’nin yasa önerisini, Rum kesiminin tam anlamıyla aşağılanması olarak addeden Papadopulos, “Türklerin, kendilerine çocuklarına ne öğreteceklerini söyledikleri” iddiasında da bulundu.

Papadopulos, partisinin DİSİ’nin yasa önerisini reddedeceğini de sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi habere “Meclis’i Sorumluluktan ‘Kurtarıyor’ ” başlığıyla yer verirken, Haravgi ise habere “DİSİ’den Okullardaki Yıldönümleriyle İlgili Sonradan Öneri” başlığıyla yer verdi.

(İY/ÖK)

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