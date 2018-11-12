Disi’nin Kurucusu Ve Rum Yönetimi Eski Başkanı Glafkos Klerides Ölümünün 5’inci Yılında Anıldı





ANMA ÇERÇEVESİNDE SİYASİ MESAJLARLefkoşa, 12 Kasım 18 : DİSİ’nin kurucusu ve Rum Yönetimi eski Başkanı Glafkos Klerides’in, 5’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle, dün düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldığı, bu çerçevede yapılan konuşmalarda ise siyasi mesajların verildiği belirtildi.Politis gazetesi, Glafkos Klerides için “Konstantinu ve Eleni” Mezarlığı’nda düzenlenen anma etkinliğinde konuşan, Klerides Hükümeti’nde, Hükümet Sözcülüğü görevini yürüten Mihalis Papapetru’nun siyasi mesajlar gönderdiğini, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise DİSİ’de düzenlenen anma etkinliğinde bunlara yanıt verdiğini yazdı.Habere göre Rum eski Hükümet Sözcüsü Mihalis Papapetru, konuşmasında, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs’ın yabancı işgalinden ve sonuçlarından kurtulması için, kararlılıkla son mili de yürümesi ve ilerlemesi” temennisinde bulundu.Klerides’in kişiliğinden de söz eden Papapetru, Klerides’e, ikna edici gerçeklik, zamanı değerlendirmesi ve demagoji ve sloganlardan uzakta ulaşılabilir hedefleri benimsemesiyle, Kıbrıs sorununda düşünce okulunun kurulması sorumluluğunu bağladı.Klerides’in siyasi emanetinin, Türkiye’nin siyaseti ve kendilerinin çelişkili siyasetleri nedeniyle, konfederasyon ve bölünmüşlük çözümünün kapılarını çaldığı bu tarihi konjonktürde, hiç olmadığı kadar gerekli olduğunu ifade eden Papadpetru, Klerides’in 1976 yılında federasyonun kabul edilmesi gerekliliğinden söz eden ilk kişi olduğuna da dikkati çekti.Papapetru ayrıca iki kesimli iki toplumlu federal çözüm çabalarına bir kez daha liderlik etmesi için Anastasiadis’e çağrıda bulundu.NEOFİTUNeofitu ise, DİSİ merkez binasının, isminin “Glafkos Klerides” şeklinde değiştirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, DİSİ’nin, Klerides’in siyasi emanetlerine inanmaya devam ettiğini ifade etti.Neofitu, Klerides’in emanetlerinden tek bir harf bile sapmadıklarını, herhangi bir sapmanın olduğuna da inanmadığını söyledi.“GLAFKOS KLERİDES SARAYI”Politis gazetesi, Klerides’in anılmasının töreninin ardından DİSİ’nin, ismi “Glafkos Klerides Sarayı” diye değiştirilen yenilenmiş merkez binasının kapılarını açtığını yazdı.Habere göre, heykeltıraş Filipos Yiapanis tarafından yapılan ve binaya yerleştirilen Klerides’in büstü de ziyaretçilere gösterildi.(FK/HÖ)