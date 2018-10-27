Disi’nin Kurucu Üyesi Darbeye Katıldığını Kabul Etti



Lefkoşa, 27 Ekim 18: DİSİ’nin kurucu üyelerinden Yorgos Konstantinu, Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1975’de gerçekleştirilen darbe girişiminin planlanmasında ve uygulanmasında aktif rol üstlendiğini kabul etti.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Dosyası’nın” yayınlanmasının ardından “Politis” gazetesinde gazetecilik yapan Manolis Kalancis’in konuya ilişin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlar sonucunda, DİSİ kurucu üyelerinden Yorgos Konstantinu’yla aralarında, sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalar gerçekleştiğini, bunun sonucunda ise Konstantinu’nun 1974 darbesinde aktif rol üstlendiğini kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Konstantinu, yazışmalar sırasında birkaç kez, darbede yer aldığı için “gururlu olduğu” vurgusunda da bulundu.

AKEL BAŞSAVCILIĞI GÖREVE ÇAĞIRDI

Gazete, bu gelişmelerin ardından AKEL tarafından yapılan basın açıklamasında, Rum Başsavcılığı ve polisinin, söz konusu şahsın darbe girişimine katıldığı itirafı göz önüne alınarak harekete geçmeleri çağrısında bulunulduğunu yazdı.

(SB/ÖK)

