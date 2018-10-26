Disi, Nami’nin Açıklamalarını Yorumladı

DİSİ-TDP GÖRÜŞMESİ Lefkoşa, 26 Ekim 18 : DİSİ’nin, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, Rum Yönetimi’nin enerji planlarıyla ilgili açıklamasını yorumladığı belirtildi. Alithia gazetesine göre DİSİ, yaptığı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin “Rum Yönetimi’nin enerji planlarının, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olacak gerekli ortamın oluşmasıyla uyuşmamakla kalmadığı, bunun ayrıca yanlış gidişata yönelik hareket ettiği” şeklindeki...



DİSİ-TDP GÖRÜŞMESİ

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : DİSİ’nin, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, Rum Yönetimi’nin enerji planlarıyla ilgili açıklamasını yorumladığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre DİSİ, yaptığı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin “Rum Yönetimi’nin enerji planlarının, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olacak gerekli ortamın oluşmasıyla uyuşmamakla kalmadığı, bunun ayrıca yanlış gidişata yönelik hareket ettiği” şeklindeki açıklaması olduğunu belirterek “hayal kırıklığını” dile getirdi.

DİSİ açıklamasında, nihayetinde ülkenin yeniden birleşmesi olan sürecin yeniden başlamasına yardımcı olmak istediklerini, bununla birlikte, üçüncü ülkelerin çıkarlarını Kıbrıs’ın çıkarlarının üzerine konulması sendromundan vazgeçilmeden bunun olamayacağının anlaşılması gerektiğini de savundu.

DİSİ, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik hakları aleyhine tehditlerin yanlış gidişata yönelik hareket ettiğinin anlaşılması ve herkesin sükunet ortaya koyması gerektiğini belirtti.

DİSİ, “doğal kaynakların idaresine ilişkin, Akıncı-Anastasiadis arasında da teyit edilen Talat-Hristofyas görüş birliklerinin, Kıbrıs sorununun çözümü içerisinde, Kıbrıs halkının bütünün haklarının, garanti altına aldığını” da ifade etti.

DİSİ-TDP GÖRÜŞMESİ

Alithia gazetesi, DİSİ ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye de yer verdi.

Haberi “Dün Görüşen DİSİ ve TDP’den, İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyona Desteğe Vizyon Örtüşmesi” başlığıyla aktaran gazete, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamalarına yer verdi.

Fileleftherοs gazetesi ise “Özyiğit ve Averof İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyondan Yana Konuştu” başlığını kullandı.

(FK/ŞEB)



