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22 Şubat 2017 Çarşamba 08:58

Disi Kıbrıs Türk Ve Rum Ticaret Odaları Yetkilileriyle Görüştü

DİSİ’nin dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) yetkilileriyle bir araya gelerek Kıbrıs sorunu ve ekonomi konularını görüştüğü belirtildi.

Disi Kıbrıs Türk Ve Rum Ticaret Odaları Yetkilileriyle Görüştü
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Lefkoşa, 22 Şubat 17 : DİSİ’nin dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) yetkilileriyle bir araya gelerek Kıbrıs sorunu ve ekonomi konularını görüştüğü belirtildi.

Politis gazetesinin haberine göre, görüşmenin ardından açıklamada bulunan DİSİ Milletvekili Nikos Nuris, görüşmede iş dünyasını ilgilendiren ekonomi konuları ve Kıbrıs Türk tarafının, Rum Meclisi’nin Enosis plebisiti kararına karşı tepkisi ışığında Kıbrıs sorundaki müzakerelerle ilgili son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Nuris, Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcilerinin kendi güçleriyle diyaloğun yeniden başlaması çabalarına katkı koyması arzusunun dile getirildiğini de söyledi. 

Diyaloğun başlaması çabasına nasıl katkı konabileceğinin sorulması üzerine, odalar arasında son yıllarda ekonomi konularında girişimcilik alanında gelişmiş bir ilişkinin olduğuna işaret eden Nuris, her birinin, üstlendiği sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinden söz etti.

Her birinin, kendi bölgelerinde, karşılıklı güveninin yaratılması konusunda kendi rolünü oynayabileceğini ifade eden Nuris, Kıbrıs Türk iş dünyasının, Akıncı ile doğrudan ilişkisinin olduğunu ve Kıbrıs Türk iş insanlarının görüşlerinin Akıncı’ya aktarıldığının bilindiğini belirtti.

Nuris,bu nedenle görüşülenlerin Akıncı’ya aktarılacağını söyledi.

(HC/HÖ)

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