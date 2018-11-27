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Disi İle Akel Sınır Kapılarının Kapatılmasına Karşı

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : DİSİ ile AKEL partilerinin, sınır kapılarının bir protesto biçimi olarak kapatılmasına, kesinlikle karşı olduklarını belirttikleri ifade edildi.Politis gazetesinin “DİSİ-AKEL Sınır Kapılarının Kapatılmasını Kınadı” başlıklı haberine göre, DİSİ partisi açıklamasında, iyi yönetilen bir devlette yasalara uyulması gerektiğini belirtirken, AKEL ise açıklamasında Polis’in bu konuda önlem alıp almadığı konusunda bilgilendirme istedi.Bu arada, Rum hükümetinden,...

Disi İle Akel Sınır Kapılarının Kapatılmasına Karşı

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : DİSİ ile AKEL partilerinin, sınır kapılarının bir protesto biçimi olarak kapatılmasına, kesinlikle karşı olduklarını belirttikleri ifade edildi.Politis gazetesinin “DİSİ-AKEL Sınır Kapılarının Kapatılmasını Kınadı” başlıklı haberine göre, DİSİ partisi açıklamasında, iyi yönetilen bir devlette yasalara uyulması gerektiğini belirtirken, AKEL ise açıklamasında Polis’in bu konuda önlem alıp almadığı konusunda bilgilendirme istedi.Bu arada, Rum hükümetinden,...

27 Kasım 2018 Salı 08:57
Disi İle Akel Sınır Kapılarının Kapatılmasına Karşı

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : DİSİ ile AKEL partilerinin, sınır kapılarının bir protesto biçimi olarak kapatılmasına, kesinlikle karşı olduklarını belirttikleri ifade edildi.

Politis gazetesinin “DİSİ-AKEL Sınır Kapılarının Kapatılmasını Kınadı” başlıklı haberine göre, DİSİ partisi açıklamasında, iyi yönetilen bir devlette yasalara uyulması gerektiğini belirtirken, AKEL ise açıklamasında Polis’in bu konuda önlem alıp almadığı konusunda bilgilendirme istedi.

Bu arada, Rum hükümetinden, önümüzdeki iki ay için her Pazar günü yapılması planlanan üç saatlik sınır kapama eylemleri konusunda dün de konuyla ilgili bir açıklama gelmediğine işaret eden gazete, Derinya’da gerçekleştirilen ilk eyleme birkaç düzine insan katıldığını ve eylemin yalnızca yarım saat sürdüğünü kaydetti.

Açıklamasında, yolların ve sınır kapılarının kapatılmasını, aynı zamanda sıradan vatandaşların haklarını kısıtlayan protesto etkinliklerini kınadığını belirten DİSİ partisi, vatandaşların hem fikir olmadıkları karar ve politikalara karşı, serbestçe protestoda bulunma hakkını tanıdığını dile getirdi.

Edepli ve adabına uygun şekilde ifade edildiği müddetçe her türlü düşünceye saygı duyduklarını dile getiren DİSİ, sınır kapılarının kapatılmasını ve sınır kapıları aracılığıyla Kuzey Kıbrıs’a geçen vatandaşlar aleyhindeki nitelemeleri kabul etmelerinin ise mümkün olmadığını ifade etti.

Gazeteye göre AKEL partisi ise açıklamasında, belirli bir grup tarafından sınır kapılarının kapatılması ve vatandaşların özgür dolaşımının engellenmesi çabasının, kabul edilemez ve kınanması gereken bir şey olduğunu belirtti.

Sınır kapılarının açılmasının hükümet tarafından beyan edilmiş politika ve iki lider arasındaki bir anlaşmadan ibaret olduğunu aynı zamanda bunun iki toplumun yeniden yakınlaşmasına katkıda bulunduğunu dile getiren AKEL, bu yüzden serbest dolaşımın hiç kimse tarafından keyfi ve kışkırtıcı bir şekilde engellenemeyeceğini vurguladı.

AKEL açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde özgür dolaşımın sahip olduğu büyük politik önemin, aynı zamanda bu tarz eylemlerin sahip olduğu uzantıların, Polisin ve devletin net bir şekilde harekete geçmesini gerektirdiğini” de ekledi.

Haber Haravgi’de “AKEL: Özgür Dolaşım Hiç kimse Tarafından Engellenemez”, Alithia’da ise “Sınır Kapılarının Kapatılması Çabası Kınanıyor” başlıklarıyla yer buldu.

(İY/ŞEB)
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