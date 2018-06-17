Disi Başkanı Neofitu’dan Kıbrıs Konusu Ve Abd Temasları İle İlgili Röportaj...

Lefkoşa, 17 Haziran 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD temasları ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ortaya koydu.
Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Neofitu, Kıbrıs sorununda, Türkiye’deki seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni bir girişim ihtimalinden söz ederek; uluslararası toplumun, Kıbrıs’taki tarafların nabzını yoklamayı istediğinin bilindiğini vurguladı.
Noefitu, uygun zeminin varlığının tespit edilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir diyaloğun başlatılması çabasında bulunulacağını ifade etti.
(SB/SEL)
Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Neofitu, Kıbrıs sorununda, Türkiye’deki seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni bir girişim ihtimalinden söz ederek; uluslararası toplumun, Kıbrıs’taki tarafların nabzını yoklamayı istediğinin bilindiğini vurguladı.
Noefitu, uygun zeminin varlığının tespit edilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir diyaloğun başlatılması çabasında bulunulacağını ifade etti.
(SB/SEL)