banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
SİLAHLI BASKIN SORUŞTURMASINDA ARI'DA TUTUKLANDI
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
İş kazası: Bir ağır yaralı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
banner282

Disi Başkanı Neofitu’dan Kıbrıs Konusu Ve Abd Temasları İle İlgili Röportaj...

Lefkoşa, 17 Haziran 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD temasları ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Disi Başkanı Neofitu’dan Kıbrıs Konusu Ve Abd Temasları İle İlgili Röportaj...

Lefkoşa, 17 Haziran 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD temasları ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

17 Haziran 2018 Pazar 08:21
Disi Başkanı Neofitu’dan Kıbrıs Konusu Ve Abd Temasları İle İlgili Röportaj...
Lefkoşa, 17 Haziran 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD temasları ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ortaya koydu.
Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Neofitu, Kıbrıs sorununda, Türkiye’deki seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni bir girişim ihtimalinden söz ederek; uluslararası toplumun, Kıbrıs’taki tarafların nabzını yoklamayı istediğinin bilindiğini vurguladı.
Noefitu, uygun zeminin varlığının tespit edilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir diyaloğun başlatılması çabasında bulunulacağını ifade etti.
banner277
ABD’nin Exxon Mobil’in Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetlerinin engellenmesine izin vermeyeceğini, Türkiye’nin de ENI şirketi ve SAIPEM platformuna yönelik eylemlerini Exxon Mobil’de tekrarlamaya cesaret edemeyeceğini öne süren Neofitu, söyleşisinde ABD’deki temaslarına ve doğal gaz konusundaki görüşlerine ayrıntısıyla değindi.
(SB/SEL)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lakkotripis Atina’da Economist toplantısında konuştu
Lakkotripis Atina’da Economist toplantısında konuştu
Kıbrıs Türk Mallarının Kullanımıyla İlgili Bazı Yasadışılıklara Müdahale
Kıbrıs Türk Mallarının Kullanımıyla İlgili Bazı Yasadışılıklara Müdahale
Kşk Üyeleri Moskova’ya Gidiyor
Kşk Üyeleri Moskova’ya Gidiyor
Neofitu Fransız Büyükelçi Troccaz İle Bir Araya Geldi
Neofitu Fransız Büyükelçi Troccaz İle Bir Araya Geldi
Guterres Üst Düzeyli Bm Yetkilisini Nabız Tutmaya Gönderiyor
Guterres Üst Düzeyli Bm Yetkilisini Nabız Tutmaya Gönderiyor
İtfaiye birimine 18 yeni araç
İtfaiye birimine 18 yeni araç
AKEL’den bayram kutlaması
AKEL’den bayram kutlaması
Anastasiadis’ten Hrisi Avgi’nin saldırdığı Çipras’a destek
Anastasiadis’ten Hrisi Avgi’nin saldırdığı Çipras’a destek
Partilerin Derinya ve Aplıç kapısı’na ziyareti iptal edildi
Partilerin Derinya ve Aplıç kapısı’na ziyareti iptal edildi
Kocias: “Garantör güç olmak istemiyoruz”
Kocias: “Garantör güç olmak istemiyoruz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim