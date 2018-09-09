Disi Başkanı Averof Neofitu: “kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Zaten Akmaya Başladı”







Lefkoşa, 9 Eylül 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin zaten akmaya başladığını belirtti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununun yanı sıra, enerji ve Türk Lirası’nın son dönemlerde değer kaybetmesi gibi konulara da değindi.

“Eylül ayının gelmesiyle birlikte Kıbrıs sorununda gelişmelerin beklenip beklenmediği” şeklindeki soru üzerine Neofitu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere zaten sahip olmaya başladıklarını belirtti.

“Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias kahvesini Sintagma’da (Atina’daki Sintagma Meydanı) içebilirdi, İzmir’e gitmesine gerek yoktu” ifadesini de kullanan Neofitu, durumların harekete geçtiğini, sonucun ne olacağının ise Eylül ayı sonunda ortaya çıkacağını savundu.

Neofitu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüşmeler yapacağını da anımsattı.

Neofitu sözlerinin devamında, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias arasında bakanlar düzeyinde ikili görüşmelerin yapıldığını, ele alınan konular arasında Kıbrıs sorununun ve güvenlik konularının da bulunduğunu, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kısa bir süre önce Ankara’ya gittiğini, durumların harekete geçtiğini söyledi.

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği görüşmenin sorulması üzerine Rusya’nın tutumundan söz eden Neofitu, Rusya’nın bugüne kadar Güney Kıbrıs’ın destekçisi olduğunu, bununla birlikte gerek siyasi gerekse enerji nedenlerinden dolayı Türkiye’ye iyi gözle baktığını ifade etti.

Ulusal çıkarlara bakılmasının doğal olduğunu ifade eden Neofitu, her ülkenin ulusal çıkarlarına baktığını, dünyadaki hiçbir ülkenin, kendi aleyhine olan başka bir ülkenin çıkarlarını desteklemediğine de dikkati çekerken bunun anlaşıldığı zaman daha iyi analizlerin yapılmasının ve durumlara daha iyi bakılmasının mümkün olacağını belirtti.

Neofitu, ABD’nin, Rusya’nın bölgedeki etkisinin artmasını istemediğini, diğer yandan ise Doğu Akdeniz havzasındaki enerji rezervlerinin kalkınmasını istediğini de söyledi.

Neofitu, kendisinin nankör olmadığını, Rusya’nın yıllara dayalı desteğini kabul ettiğini, Güney Kıbrıs’ın en büyük partisinin başkanı olarak Rusya ve diğer Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle olan dostane ilişkilerin devam etmesini istediğini ifade etti.

ENERJİ

Neofitu, enerji konusunu Kıbrıs sorunu ile ilişkilendirmediklerini söylediklerini ancak enerjinin, Kıbrıs sorununun doğru ve bir çözümü için katalizör ve güçlü bir silah olabileceğini savundu.

Neofitu, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarını ileriye götürmesi gerektiğini belirtirken “hiç kimsenin kendilerinin egemenlik hakları konusunda şüphe duymadığını” belirtti.

TÜRK EKONOMİSİ

Türk ekonomisine ilişkin bir soru üzerine Neofitu, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulamasının ötesinde Türkiye ekonomisinde ciddi yapısal sorunların bulunduğunu savundu.

Neofitu, tarihsel olarak Türkiye ekonomisinin her 15 yılda bir durgunluk içerisine girdiğini de ileri sürdü.

(FK/ÖK)



