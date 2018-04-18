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Disi Başkanı Averof Neofitu İsrail Büyükelçisi İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 18 Nisan 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shmuel Revel’in dün bir araya gelerek, “iki ülke arasındaki işbirliği ile var olan büyük ekonomik fırsatları ele aldığı” belirtildi.

Disi Başkanı Averof Neofitu İsrail Büyükelçisi İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 18 Nisan 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shmuel Revel’in dün bir araya gelerek, “iki ülke arasındaki işbirliği ile var olan büyük ekonomik fırsatları ele aldığı” belirtildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
Disi Başkanı Averof Neofitu İsrail Büyükelçisi İle Bir Araya Geldi
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Lefkoşa, 18 Nisan 18 : DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shmuel Revel’in dün bir araya gelerek, “iki ülke arasındaki işbirliği ile var olan büyük ekonomik fırsatları ele aldığı” belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi sayfasına göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Güney Kıbrıs’a yapılan gerek otel gerekse finans konusundaki İsrail yatırımlarının önemli olduğuna dikkati çekti.

Neofitu, DİSİ’nin de destek verdiği, İsrail’in girişimiyle 15 Mayıs’ta, Lefkoşa’nın Rum kesiminde “Start ups” adlı etkinliğin düzenleneceğini belirtti.

İlişkilerin daha da geliştirileceğine olan inancını dile getiren Neofitu, kazançlı çıkacaklarını, yanlarında, İsrail’deki Silikon Vadisi’nin bulunduğuna da dikkati çekti.

(FK/HA)

  

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