Disi Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, Alithia’ya Demeç Verdi

Lefkoşa, 1 Ekim 17 : DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, Alithia gazetesine verdiği söyleşide Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerine de yer verdi.

Habere göre, Prodromu, Kıbrıs sorununa ilişkin bir soru üzerine, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin Guterres çerçevesinde sürdürülmesine hazır olduğu şeklindeki açıklamasını bir çok kez yaptığını ve bunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede de, hatta yazılı olarak da dile getirdiğini anımsattı.

Prodromu, müzakerelerin yeniden başlaması önkoşulunun “iyi hazırlık” olduğunu ve Türkiye’nin bu zemini görüşmeye gerçekten hazır olduğunun garanti altına alınması gerektiğini savundu.

Prodromu, bir başka soru üzerine, Kuzey Kıbrıs’ta oldubittiler yaratıldığını öne sürerek, bu nedenden dolayı hızlı bir şekilde doğru çözüme ulaşılmasını arzuladıklarını ifade etti.

Prodromu, “işgal altındaki topraklardaki İslami unsurun desteklendiğini” de ileri sürdü.

(FK/FEZ)

