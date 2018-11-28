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Disi, Akel Ve Diko’dan Kıbrıs Türk Mallarının Varisler Tarafından Kullanılabilmesine Yönelik Yasa Önerisi

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : DİSİ, AKEL ve DİKO’nun, güneydeki Kıbrıs Türk mallarında oturan Rum göçmenlerin, hayatlarını kaybetmeleri halinde, oturdukları Kıbrıs Türk malının varisleri tarafından da kullanılabilmesine yönelik yasa önerisi sundukları bildirildi.

Disi, Akel Ve Diko’dan Kıbrıs Türk Mallarının Varisler Tarafından Kullanılabilmesine Yönelik Yasa Önerisi

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : DİSİ, AKEL ve DİKO’nun, güneydeki Kıbrıs Türk mallarında oturan Rum göçmenlerin, hayatlarını kaybetmeleri halinde, oturdukları Kıbrıs Türk malının varisleri tarafından da kullanılabilmesine yönelik yasa önerisi sundukları bildirildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:18
Disi, Akel Ve Diko’dan Kıbrıs Türk Mallarının Varisler Tarafından Kullanılabilmesine Yönelik Yasa Önerisi

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : DİSİ, AKEL ve DİKO’nun, güneydeki Kıbrıs Türk mallarında oturan Rum göçmenlerin, hayatlarını kaybetmeleri halinde, oturdukları Kıbrıs Türk malının varisleri tarafından da kullanılabilmesine yönelik yasa önerisi sundukları bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde dün yapılan oturumda, Komite Başkanı ve AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın, Rum İçişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk binalarından tahliyeler için 120 bin Euro borçlandığını söylediğini yazdı.

Gazete, Kukuma’nın, şu anda 50 kadar Kıbrıs Türk malının, mevcut ikametçisinin çocuk ve torunları bulunduğu halde, başka ailelere verilmesi durumunun bulunduğunu kaydettiğini belirtti.

Habere göre DİSİ Milletvekili Mariella Aristidu ise, yasa önerisiyle, Kıbrıs Türk mallarının baştaki kullanıcılarının hayatlarını kaybetmesi durumunda, çocuk ve torunlarının tam kullanım hakkına sahip olmasının hedeflendiğini söyledi.

Aristidu, bugüne kadar, Kıbrıs Türk malında ikamet eden Rum göçmenlerin hayatını kaybetmesi durumunda, burada ikamet eden çocuğu veya torunu olsa bile, bu malın Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nce alınıp başka kullanıcılara verildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk malının, belli kriterler çerçevesinde varislere verilebileceğine de işaret eden Aristidu, varislerin bu malda hak sahibi olabilmesi için, başka herhangi bir malının bulunmaması veya herhangi bir konut yardımı almıyor olması gerektiğini kaydetti.

Haberde, Aristidu’nun, Kıbrıs Türk malları için 2019 yılında 16 milyon Euro’luk ödenek ayrıldığını söylediği ifade edildi.

(GE/ŞEB)

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