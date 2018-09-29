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DİSİ “Kıbrıslı” Tanımına İlişkin Yasa Tasarısı Sundu

DİSİ “Kıbrıslı” Tanımına İlişkin Yasa Tasarısı Sundu

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:23
DİSİ “Kıbrıslı” Tanımına İlişkin Yasa Tasarısı Sundu

DİSİ’nin, Kıbrıs yasalarında söz edilen “Kıbrıslı” tanımına çağdaşlık kazandırılmasına ilişkin hazırladığı yasa tasarısını, dün Rum Meclisi’ne sunduğu belirtildi.


Politis gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu tarafından sunulan “Kıbrıslı” tanımına ilişkin yasa tasarısının, “Yorumlama Kanununda” “Kıbrıslı” kelimesine verilen tanımın, 2002 Nüfus Arşivi yasasındaki “Kıbrıslı” kelimesine verdiği tanımla uyumlu olması amacını taşıdığını yazdı.


Habere göre, Nüfus Arşivi yasasında “Kıbrıslı” tanımı, “ebeveyn veya ebeveynleri de dahil olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı” olarak yorumlanırken DİSİ, sunduğu yasa tasarısıyla bu ifadenin yerleşmesini istiyor.


Gazete, DİSİ’nin, bir vatandaşın, mevcut yasadaki benzeşmezlikle ilgili şikayeti üzerine inceleme yaptığını ve bunun neticesinde “Kıbrıslı” kelimesi konusunda iki farklı tanımlamanın yer aldığını tespit ettiğini, bunun üzerine ise geçtiğimiz Ağustos ayında bu konuda yasa tasarısı sunma niyetinde olduğunu açıkladığını anımsattı.

Son Güncelleme: 29.09.2018 12:35
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