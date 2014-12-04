DİSİ AP Üyesi Eleni Theoharus’tan İzahat Talebi

DİSİ Avrupa Parlamentosu üyesi Eleni Theoharus, “Türkiye’nin, Maraş’ı neden iade etmediği konusunu izah etmesi gerektiğini” ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ AP üyesi Eleni Theoharus’un, Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüğü olduğunu savunduğu Maraş’ın iadesi konusunda izahat vermesi gerektiğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Theoharus bu konu için, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi Başkanı ve İsveçli parlamenter Bayan Cecilia Wikström’e yazılı talepte bulundu.