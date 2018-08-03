Disi 3’üncü Viyana Anlaşması Konusunda Türkiye’yi Suçladı

DİSİ, “3’üncü Viyana Anlaşması’na saygı gösterilseydi, Helenizm’in Karpaz’da varlığını koruyacağı” görüşünü ortaya koydu, bu konuda Türkiye’yi suçladı.

Alithia’ya göre, 3’üncü Viyana Anlaşması’nın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum Yönetimi eski başkanlarından Glafkos Klerides tarafından imzalanmasının 43’üncü yıldönümü nedeniyle açıklama yapan DİSİ, Türkiye’yi, 2 Ağustos 1975’te imzalanan anlaşmaya saygı göstermemek ve uygulamamakla suçladı.

“Kıbrıslı Rumların ve Maronitlerin köylerinde ve mülklerinde uzun vadeli kalmalarını mümkün kılacak bütün şartları barındıran bir anlaşmaydı” denilen açıklamada, özetle şunlar ifade edildi:

“Ailelerin birleşmesini, serbest dolaşım, ilk ve ortaokul düzeyinde kesintisiz eğitim, dini vecibelerin yerine getirilmesi, Kıbrıslı Rum doktorlar tarafından sağlık hizmeti verilmesi, çalışma ve iş kurma, v.b insan hakları ve özgürlüklerini öngörüyordu. Türkiye anlaşmaya saygı gösterseydi, Helenizm Karpaz’da varlığını koruyacaktı. İstikrarlı ve değişmez hedefimiz, vatanımızın kurtarılması ve yeniden birleştirilmesidir.”

