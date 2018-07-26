Dış Rumlar Konferansı Başladı… Anastasiadis: “güvenlik Diken”

Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması hususundaki en büyük dikenin güvenlik konusu olduğunu söyledi.Fileleftheros gazetesi, iki gün sürecek olan Dış Rumlar konferansının dün, Güney Kıbrıs’ta başladığını ve Anastasiadis’in konferansta yaptığı açılış konuşmasında, Kıbrıs sorununa değindiğini yazdı.Gazeteye göre Anastasiadis, katılımcılara BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili atadığı geçici danışman Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmeye dair bilgi verirken, Lute’a, Rum tarafının BM parametreleri, uluslararası hukuk ve AB Müktesebatı zeminindeki bir diyaloga katılmaya hazır olduğunu ilettiğini söyledi.Anastasiadis, güvenlikle ilgili konulara dair problemlerin aşılması halinde, geriye kalan anlaşmazlıklara ve Rum tarafı ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki olası farklılıklara AB Müktesebatının yanıt verebileceğini kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, meselenin, uluslararası toplumun ve AB’nin kabul ettiği bu unsurun, herkes tarafından kabul edilmesi olduğunu kaydetti.

Anastasiadis, konuşmasında Türkiye’ye de eleştirilerde bulunarak, Türkiye’nin aynı kabul edilemez ve kışkırtıcı tavrını sürdürdüğünü iddia etti ve bir toplumun güvenliğinin, diğer toplum için tehdit oluşturmaması gerektiğini vurguladı.

Bugün, komşu ülkelerle, daha önce hiç olmadığı kadar iyi ilişkiler içerisinde olduklarına işaret eden Anastasiadis, Mısır, Ürdün, İsrail, Filistin, Lübnan ve Suriye ile dostane ilişkileri olduğunu ve ne yazık ki bir tek Türkiye ile bu ilişkileri kuramadıklarını belirtti.

Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı arzuladıklarını kaydeden Anastasiadis, Türkiye’nin AB sürecini desteklediklerini ve komşu ülke olarak bir AB ülkesini tercih ettiklerini söyledi.

Anastasiadis, yaptıkları işbirlikleri çerçevesinde Türk halkının menfaatine olacak hedeflerin başarıya ulaşmasını da arzu ettiklerini; ancak Türk liderliğinden istedikleri şeyin, uluslararası hukuka, AB Müktesebatı’na ve Kıbrıslı Türkler ile Rumların insan haklarına saygı duyması olduğunu vurguladı.

Habere göre Anastasiadis, ancak bu şekilde ve bu çerçevedeki işbirliğiyle, gerçek perspektifler ve Kıbrıslı Türklerle barış içerisinde bir arada yaşama zemini oluşturulabileceğini ifade etti.

NEPOMAK, POMAK VE PSEKA BAŞKANLARINDAN MESAJLAR

Gazete devamla, dış Rumların örgütlü olduğu NEPOMAK, POMAK VE PSEKA Başkanlarının, konferansta yaptıkları konuşmaları aktardı.

Habere göre POMAK Başkanı Andreas Papaevripidis, Yunanistan’daki yangın nedeniyle yaşanan trajik olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, “Kıbrıs Helenizmi”nin Yunanistan’ı yanında olduğunu söyledi.

Papaevripidis, yurtdışında yaşayan Rumların “Türk işgalini” asla kabul etmeyeceklerini ve arzu ettikleri gibi bir çözüm olması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Habere göre Papaevripidis, “uzlaşmaz ve saldırgan bir Türkiye” ile karşı karşıya olduklarının farkında olduklarını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Güney Kıbrıs’ın enerji programıyla ilgili “tehditlerini” duyduklarını, ancak mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmayacaklarını ve “alevin hiç sönmeyeceğini” kaydetti.

PSEKA Başkanı Philip Christopher ise, Washington’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri senatörler ve ABD Kongresi üyeleriyle yapılacak toplantıya davet ettiklerini; ABD Dışişleri Bakanlığı’nı da ziyaret eden bu Kıbrıslı Türklerin, “kendilerini yalnızca Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde özgür hissettiklerini söylediklerini” iddia etti.

Christopher, Türkiye’nin KKTC’nin kontrolünü bırakmaya hazır olmadığını ve 44 yıldır Denktaş’ın, Talat’ın ve Akıncı’nın lider olmasından bağımsız olarak, müzakereleri kontrol eden tarafın Türkiye olduğunu öne sürdü.

NEPOMAK Başkanı Andonia Mihailidis de, NEPOMAK’ın, Kıbrıs sorunu ile ilgili tüm dünyada hassasiyet yaratacak faaliyetler yapmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirirken, genç kuşakları, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması için baskı yapmaya devam etme yönünde teşvik ettiklerini belirtti.

Mihailidis ayrıca, “Türk işgalinden” yıllar sonra doğan ve binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan genç Rumların, ne olacağıyla ilgilenmekte olduklarını söyledi.

Gazete, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, dış Rumların özgürlük ve barış için verdikleri mücadeleyi övdüğünü; Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun Ulusal Strateji çerçevesinde son 2 yılda önemli faaliyetler yapıldığına işaret ettiğini, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens Kuik’in de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Yunanistan’daki yangın nedeniyle yaptığı yardım için teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

(GE/ŞEB)





