Dış Rumlar Toplantısı Bugün Başlıyor

Yurtdışında yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu PSEKA’nın 34. toplantısının bugün Washington’da başlıyor.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun da katılacağı toplantının 2 gün süreceğini ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs büyükelçilerinin, katılımcıları selamlayarak bilgilendirme yapacaklarını yazdı.

Habere göre, PSEKA Başkanı Philip Christopher, toplantının hedeflerinden bahsederek, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki doğalgazdan faydalanma prosedürünün devam etmesi gerektiğini kaydetti. Christopher, doğalgazdan faydalanmanın bir egemenlik hakkı olduğunun daha net biçimde ortaya konması gerektiğini söyledi.

Christopher, “kolonizasyona” tepki gösteren Kıbrıslı Türklerin çabalarını desteklediklerini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ın kuzeyinde İslam devleti oluşturmak istediğini iddia etti.

Haberde, dış Rumların toplantıda birtakım sorulara yanıt verilmesini talep edecekleri ifade edildi.