Dış Rumlar Konferansı Güney Kıbrıs’ta yarın başlıyor

Kıbrıs dışında yaşayan Rumların temsil edildiği “Dış Ülkelerde Yaşayan Rumlar Federasyonu” (POMAK) ve “Rum Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) ile bu örgütlerin gençlik kollarının iki gün sürecek konferansının yarın, Lefkoşa Rum Kesimi’nde başlayacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, konferansın açılışının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından yapılacağını ve Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Terens Kuik’in konferansta konuşma yapacağını yazdı.

Haberde, konferansın gündeminde Kıbrıs sorunu, ekonomi ve enerjinin bulunduğu belirtildi.

Gazete, konferansın ikinci gününde ise Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis tarafından enerji, dış politika ve ekonomiyle ilgili bilgilendirmeler yapılacağını kaydetti.

FOTİU ERMENİSTAN DİASPORA BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Fotiu’nun, Dış Rumlar konferansına katılmak için adaya gelen Ermenistan Diaspora Bakanı Mkhitar Hayrapetyan ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Fotiu ile Hayrapetyan görüşmesinde, Güney Kıbrıs ile Ermenistan arasındaki iyi ilişkiler teyit edilirken, yurtdışında yaşayan özellikle Rum ve Ermeni gençleriyle ilgili konular ele alındı.

Fotiu, Hayrapetyan’a Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ve KKTC’deki Rum kültürel mirasının durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

