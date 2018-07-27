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Dış Rumlar Konferansı Devam Ediyor...

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve önceki gün başlayan Dış Rumlar Konferansı’nın dünkü ayağında, Kıbrıs sorununa odaklanıldığı ve siyasi partilerin, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini anlattıkları bildirildi.

Dış Rumlar Konferansı Devam Ediyor...

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve önceki gün başlayan Dış Rumlar Konferansı’nın dünkü ayağında, Kıbrıs sorununa odaklanıldığı ve siyasi partilerin, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini anlattıkları bildirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:53
Dış Rumlar Konferansı Devam Ediyor...

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve önceki gün başlayan Dış Rumlar Konferansı’nın dünkü ayağında, Kıbrıs sorununa odaklanıldığı ve siyasi partilerin, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini anlattıkları bildirildi.
Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, konferanstaki konuşmasında Kıbrıs’taki siyasi güçlerin Kıbrıs sorunu konusunda ortak noktada buluşamadıklarını ve böyle bir duruma rağmen, uluslararası toplumdan anlayış istediklerini söylediğini yazdı.
Habere göre Neofitu, “Kıbrıs’ta siyasi partiler olmasın demiyorum, ancak asgari müşterek çizgimiz olmalı” dedi.
Neofitu, bilgilendirilmesi gereken kişilerle Dış Rumların konuştuğunu ve kendilerinin, ancak kendi içlerinde konuşup, konuşulanları da yine kendilerinin dinlediğini kaydederken, kararların karar alma merkezlerinde alındığına işaret etti.
Her gün, olası bir çözümün doğuracağı problemleri dinlediğini kaydeden Neofitu, kendisinin, sorunlara çözüm bulmak için siyasette olduğunu ve çözümsüzlük tehlikesi hakkında konuşulmasının zamanının geldiğini vurguladı.
Yurtdışında yaşayan Rumların, Kıbrıs konusunda oldukça nüfuzlu olduğuna işaret eden Neofitu, bu durumdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis konferanstaki konuşmasında, içteki birliği sağlayamadıklarına işaret ederek, Rum siyasi partilerin tümünün, Ulusal Konsey’in 2009’daki kararları konusunda hemfikir olmadığını söyledi.
Lukaidis, stratejik hedefin iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu ve bu hedefe bağlı kalmak gerektiğini kaydederek, bu hedefe göre çözümün, garantiler, müdahale hakkı ve adada Türk askerinin varlığından muaf olmayı sağlaması; Kıbrıslıların tümünün insan haklarını ve temel özgürlüklerini garanti altına alması ve uluslararası hukuk ile Avrupa Hukuku’na uygun olması gerektiğine işaret etti.
Habere göre Lukaidis, kolektif şekilde bu hedefi başarıya ulaştırabileceklerini belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, BM’nin atadığı geçici danışman Jane Holl Lute ile görüşmesi öncesinde, siyasi partilerle herhangi bir istişarede bulunmaması nedeniyle tepki gösterdi.
DİKO Genel Sekreteri Athos Andoniadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili zor zamanlardan geçildiğine işaret ederek, önemli kararlar alınması ve cesur adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.
KS EDEK Başkan Vekili Maria Vasiliadu, Kıbrıs sorununun, “Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında sözde çatışma değil, işgal ve istila sorunu olan” zeminine yeniden oturtulmasının, çerçeve değişikliğinin ve Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun tartışılmasının, sorununun çözümü perspektifini oluşturacak tek yol olduğunu kaydetti.
Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis ve Dayanışma Hareketi Başkan Vekili Polis Pallikaros da, bağımsızlığı savunmanın ve Türkiye’ye yem olmamanın hayati öneme sahip olduğunu; Kıbrıs sorununda üçüncü bir çıkmaz yaşama lüksünün bulunmadığını ve yeniden birleşmeye değil, “işgal altında oldukları için” bağımsız hale gelmeye ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler.
PSEKA BAŞKANI CHRISTOPHER: “SİYASİ PARTİLER GELECEK VİZYONUNDAN YOKSUN”
Fileleftheros gazetesi ise, Dış Rumların örgütlü bulunduğu POMAK ve PSEKA Başkanlarının konferansın ikinci günündeki konuşmalarında, Rum siyasi partileri eleştirdiklerini yazdı.
Habere göre PSEKA Başkanı Philip Christopher, Rum siyasi partilerinin tümünün, Kıbrıs sorunuyla ilgili tezlerini gözden geçirmeleri gerektiğini ve gelecek vizyonlarından yoksun olduklarını söyledi.

Christopher, “kolonizasyonun Kıbrıslı Türklerin de meşgul olduğu bir sorun olduğunu ve hükümetlerinin, bu konuyla ilgilenmesini istediklerini” iddia etti.

Rum siyasetçilerin hâlâ 1974’ten ve 1977-79 Doruk Anlaşmaları’ndan bahsettiğini kaydeden Christopher, bu anlaşmaların bugün geçerliliğini yitirdiğini ve günümüz dünyasına uygun olmadıklarını söyledi.
Gazete, POMAK Başkanı Andreas Papaevridis’in de tüzükte değişiklik yapılarak, iki örgüte üye olmak isteyen Lübnan gibi ülkelerden katılım olmasını sağlayacaklarını; ayrıca tüzüğün İngilizce’ye çevrileceğini söylediğini yazdı.
 


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Son Güncelleme: 27.07.2018 11:57
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