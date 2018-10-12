Dipkarpaz’da Yaşayan Rumlar Kadis İle Görüştü

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Dipkarpaz’da yaşayan Rumların dün, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ile görüştüğü bildirildi.
Politis gazetesi, Dipkarpaz’da yaşayan Rumların, Kadis ile görüşmesinde bölgedeki Rum çiftçiler ile balıkçıların desteklenmesine yönelik yöntemlerin ele alındığını yazdı.
Haberde, görüşmede bölgede yaşayan Rumların karşılaştığı sorunların da ele alındığı kaydedilirken, Kadis’in açıklamasında, Dipkarpaz’da yaşayan Rumların desteklenmesi için özel programların bulunduğunu belirttiği ifade edildi.
(GE/ŞEB)