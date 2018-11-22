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Dillirga Bölgesinde 47 Suriyeli Kaçak Göçmen

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Rum polisinin, salı gecesi Yeşilırmak (Limnidi) ile Aşağı Pirgo Dillirga arasındaki “Steraça”da 47 Suriyeli göçmenin bulunduğu bir tekne tespit ettiği haber verildi.

Dillirga Bölgesinde 47 Suriyeli Kaçak Göçmen

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Rum polisinin, salı gecesi Yeşilırmak (Limnidi) ile Aşağı Pirgo Dillirga arasındaki “Steraça”da 47 Suriyeli göçmenin bulunduğu bir tekne tespit ettiği haber verildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:53
Dillirga Bölgesinde 47 Suriyeli Kaçak Göçmen

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Rum polisinin, salı gecesi Yeşilırmak (Limnidi) ile Aşağı Pirgo Dillirga arasındaki “Steraça”da 47 Suriyeli göçmenin bulunduğu bir tekne tespit ettiği haber verildi.

Alithia gazetesi, teknenin Türkiye’den geldiğini iddia ederek, göçmenlerin arasında biri altı aylık hamile olmak üzere iki kadın ve 17 yaşında yanında kimsesi olmayan bir genç bulunduğunu yazdı.

Gazete, göçmenlerin, ifadelerinin alınması için önce Poli Hirsofu Polis Karakolu’na, ardından da Kokkinotrimithia’daki göçmen kabul merkezine götürüldüklerini ekledi.

(İY/FEZ)

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