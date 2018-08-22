Dillirga İnciri Ve “Halicia” Peyniri İçin Tescil Tartışmaları

Güney Kıbrıs’ın “Tilliria” (Dillirga) bölgesinde yetişen bir incir cinsi ile “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo) bölgesinde üretilen “Halicia” isimli peynirin AB’de tescil edilmesi konusu, Güney Kıbrıs’ta tartışılıyor.

Haravgi gazetesi, “Aşağı Pirgo” muhtarı Nikos Kleanthus ve Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in bu iki ürünün AB’de tescili konusunu ele aldıklarını belirtirken Kleanthus ise konuya ilişkin açıklamasında, bakanlığın bu konuya olumlu baktığını ancak bu talebin ne zaman ileri götürüleceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

