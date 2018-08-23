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Dillirga Bölgesindeki Yangın Sabaha Karşı Kontrol Altına Alındı

Dillirga bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangının, sabaha karşı bir sıralarında tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Dillirga Bölgesindeki Yangın Sabaha Karşı Kontrol Altına Alındı

Dillirga bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangının, sabaha karşı bir sıralarında tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:11
Dillirga Bölgesindeki Yangın Sabaha Karşı Kontrol Altına Alındı


Dillirga bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangının, sabaha karşı bir sıralarında tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, dün akşam saat sekiz sıralarında Aşağı ve Yukarı Pirgo arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda çam ağaçları, kuru otlar ve yabani bitki örtüsünün yandığını ve bölgede esen güçlü rüzgarlar yüzünden, yangının geç saatlere kadar kontrol altına alınmadığını kaydetti.

Haberde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bölgedeki nöbet kulübesinin, tedbir amaçlı boşaltıldığı da belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 13:19
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