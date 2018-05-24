DİKO’dan atılanların sayısı 5 bine yaklaştı

DİKO dışında başka partilere de üye oldukları tespit edildiği için parti üyeliğinden atılanların sayısı 4 bin 800 oldu.

Politis ve diğer gazeteler, 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek parti içi seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan 33 bin parti üyesi olan DİKO’da gerek kendi istekleri, gerekse başka partilere de üye oldukları gerekçesiyle partiden ayrılan-çıkarılan kişilerin sayısının 4 bin 800 olduğunu yazdı.

Gazete, Rum başkanlık seçimleri öncesindeki dönemde yapılan kontrollerde DİKO üyesi olan birçok kişisinin aynı zamanda DİSİ ve diğer bazı partilere de üye olduklarının tespit edildiğini vurguladı.

