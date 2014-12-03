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“Diko’daki İki Kampın Bir Arada Var Olması Artık İmkansız”

Güney Kıbrıs’ta Anastasiadis hükümetinin ortağı DİKO’nun ikiye bölündüğü, parti içerisindeki iki ‘kampın’ artık bir arada olmasının imkânsız göründüğü bildirildi.

“Diko’daki İki Kampın Bir Arada Var Olması Artık İmkansız”

Güney Kıbrıs’ta Anastasiadis hükümetinin ortağı DİKO’nun ikiye bölündüğü, parti içerisindeki iki ‘kampın’ artık bir arada olmasının imkânsız göründüğü bildirildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 10:37
“Diko’daki İki Kampın Bir Arada Var Olması Artık İmkansız”
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“Diko’daki İki Kampın Bir Arada Var Olması Artık İmkansız”


Güney Kıbrıs’ta Anastasiadis hükümetinin ortağı DİKO’nun ikiye bölündüğü, parti içerisindeki iki ‘kampın’ artık bir arada olmasının imkânsız göründüğü bildirildi.

Simerini gazetesi, Cumartesi günkü gergin Merkez Komite toplantısından sonra DİKO’nun geleceğinin daha önce hiç olmadığı kadar öngörülemez ve kaygan göründüğünü yazdı.

Gazete, Merkez Komite’nin, DİKO’dan daha önce ihraç edilen ve/veya ayrılan üyelerin uzun vadede geri dönmesini öngören kararıyla okun yaydan çıktığını; çünkü DİKO’dan ihraç edilen bağımsız milletvekili Zaharias Kulias’ın geri dönüşüyle ilgili olası bir kararın daha önce açıklandığı üzere savaş sebebi sayılacağını kaydetti.

Kulias yüzünden Merkez Komite’de yaşanan sürtüşmenin en üst yönetici kademesinden parti tabanına kadar DİKO’ya yayıldığına işaret eden gazete, “iyi bilgi sahibi bir partili gazetemize ‘DİKO’da artık cam çatlamakla kalmadı, tamamen parçalanacak. Bu artık söylenti de değil, parti içinde geçmişte yaşanan çeşitli krizlerin anlatılması için kullanılıyor’ dedi” ifadesini kullandı, özetle şunları ekledi:

“İki ‘kampın’ bir arada var olması artık imkânsız görünüyor. Şimdi, DİKO parçalanmadan veya iç çatışmadan kaçabilirse siyasi ve parlamenter rolünü yerine getirerek ilerleyebilecek mi sorusu ortaya çıkıyor.”

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