Diko’da Kulias Krizi

MERKEZ KOMİTE, PARTİDEN AYRILANLARIN DÖNÜŞÜNE KAPI AÇTI. NİKOLAS PAPADOPULOS, BUNUN KULİAS İÇİN OLDUĞU GEREKÇESİYLE TOPLANTIYI TERK ETTİ

KULİAS, RAKİP OLURSA, DİKO MAĞUSA BÖLGESİNDEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMAZ

DİKO Başkanı Nikoas Papadopulos’un, Merkez Komitesi’nin partiden ayrılan milletvekillerinin geri dönmesine açık kapı bırakma kararına, “Mağusa Milletvekili” Zaharias Kulias’ın geri dönmesi maksadını taşıdığı gerekçesiyle ters düştüğü bildirildi.

Alithia “DİKO’da Yeniden Fırtına” başlıklı haberinde, DİKO Merkez Komitesi’nin son toplantısında, partiden daha önce ayrılan milletvekillerinin, Yürütme Bürosu’na başvuru yapmaları ve büronun da onay vermesi koşuluyla, DİKO’ya geri dönebilecekleri kararı aldığını ancak DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, bu kararla sadece Kulias’ın geri dönmesinin murt edildiği düşüncesiyle toplantıyı terk ettiğini yazdı.

Habere göre, Papadopulos, Meclis Başkanlığı için DİKO Başkanı Marios Karoyan’ın yerine Yannakis Omiru’ya oy verdiği için partiden ihraç edilen Kulias, 2011 genel seçimlerinden sonra, kendisi için mazi olduğunu söyledi. Papadopulos, Merkez Komite’nin ilgili kararı ile Kulias’ın dönüşüne kapı açıldığını savundu.

KULİAS, RAKİP OLURSA DİKO MAĞUSA BÖLGESİNDEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMAZ

Fileleftheros ise DİKO’luların, Zaharias Kulias’ın Yorgos Lillikas’ın Vatandaşlar İttifakı’na katılmayacak olmasına karşın Kulias’ı 2016 seçimlerinde karşılarında (rakip) görmek istemediklerini yazdı. Habere göre, Mağusa bölgesinde çok güçlü olan Kulias, rakip olması halinde, DİKO’nun bu bölgeden milletvekili çıkarmasının zor olacağını düşündüklerini kaydetti.