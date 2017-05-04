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Bir Garip “Kaza”!

Güney Kıbrıs:
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04 Mayıs 2017 Perşembe 09:01

Diko Ve Edek Çözüm İlkelerinde Örtüşüyor

DİKO ve EDEK’in, Kıbrıs sorununun temel çözüm ilkeleriyle ilgili görüşlerinin örtüştüğü haber verildi.

Diko Ve Edek Çözüm İlkelerinde Örtüşüyor
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): DİKO ve EDEK’in, Kıbrıs sorununun temel çözüm ilkeleriyle ilgili görüşlerinin örtüştüğü haber verildi.

Haravgi “DİKO-EDEK Çözüm Şekline İtiraz Ediyor” başlıklı haberinde, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, EDEK’in, 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Nikolas Papadopulos’un adaylığına destek kararını iletmek üzere dün DİKO merkezinde Papadopulos’la görüştüğünü ve sonrasında yapılan açıklamaları aktardı.

Habere göre, merkez partiler arasında işbirliğinin ilk kez gerçekleştiğini, bu işbirliğinin –kararını değiştirmesi halinde- Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’a da açık olduğunu söyleyen Sizopulos ve Papadopulos’a, iki parti Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusunda anlaşamıyorken -EDEK iki bölgeli iki toplumlu federasyonu reddeder, DİKO desteklerken- aralarında nasıl işbirliği olabileceği soruldu.

İsimlendirme tuzağına düşmeyeceklerini, önemli olanın öz olduğunu söyleyen Sizopulos, kimsenin, ne DİKO ile ne de işbirliği arayışında oldukları diğer partiler ile aralarında Kıbrıs sorununun ana çözüm ilkeleri konusunda anlaşmazlık saptayamayacağını söyledi.

Papadopulos ise “dönüşümlü başkanlığı, bütün yerleşiklerin kalmasını, sayısal eşitliği, vetoyu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tasfiyesini ve onu, Ankara’nın onayı olmadan hiçbir karar alamayan bir Türk mandası haline getirmeyi kabul edenlerin adayı Nikos Anastasiadis ve AKEL’in daha sonra karar vereceği aday olacak” dedi.

(ŞA/ÖK) 

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