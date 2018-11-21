Diko Başkanı Nikolas Papadopulos Atina’ya Gidiyor





Lefkoşa, 21 Kasım 18 : DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Cuma günü Atina’ya gideceği belirtildi.Fileleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Atina temaslarına, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile başlayacağını yazdı.Habere göre Papadopulos ayrıca Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yeni Demokrasi Başkanı Kiriakos Mitsotakis, son olarak ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la bir araya gelecek.Papadopulos’a, DİKO Yürütme Bürosu Sekreterliği üyesi Hrisis Pantelidis ile DİKO Uluslararası İlişkiler Sekreteri Theodoros Çakiris eşlik edecek.(FK/GÜL)