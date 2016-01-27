“DİKO Theoharus’a Kapıyı Kapattı”

ELAM: “SEÇİME YÜZDE 3,6’LIK BARAJ KOYARAK KÜÇÜK PARTİLERİ SAF DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞANLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK”

DİKO’nun, Dayanışma Hareketi’nin kurucusu Eleni Theoharus ile 22 Mayıs’taki genel seçim kapsamında ittifak oluşturmak için yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Politis gazetesi, DİKO’nun, dün, Eleni Theoharus’a “kapıyı kapattığını”, partinin Sözcü Vekili Athos Andoniadis’in, Rum radyosuna yaptığı açıklamada, Theoharus ile işbirliği çerçevesi oluşturulmasının ele alındığını, fakat bu çerçevenin artık “güncel” olmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, genel seçimde “herkesin seçime yalnız gideceği” yorumunu yaparken, AKEL ile DİSİ’nin fikir birliği akabinde yüzde 3,6’ya yükseltilen seçim barajının bile, küçük partilerin güç birliği yapması için yeterli bir sebep olamadığını kaydetti.

Haberde, EURO. KO’nun Theoharus’a işbirliği için açık kapı bıraktığı ve iki partinin, hafta içinde görüşme yapacağı belirtildi.

ELAM MECLİS’E GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan Simerini gazetesi de, Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), Meclis’e girmeye hazırlandığını; genel seçimdeki yüzde 3,6’lık seçim barajını aşabilmek ve sandıkta “tam oy pusulası” ile belirmek için içteki çalışmalarını yoğunlaştırdığını yazdı.

Gazete, ELAM’dan bazı kaynakların, “Seçime yüzde 3,6’lık barajı getirerek küçük partileri saf dışı bırakmaya çalışanların hayal kırıklığına uğrayacaklarını” söylediğini kaydetti.