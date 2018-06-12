banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95839
ALTIN
189.807
DOLAR
4.5471
STERLİN
6.0976
EURO
5.3604
Akıncı Eskişehir’e gitti
AKINCI ESKİŞEHİR’E GİTTİ
İlkokullarda karneler yarın veriliyor
İLKOKULLARDA KARNELER YARIN VERİLİYOR
Kömürcüler tutuklu yargılanacak
KÖMÜRCÜLER TUTUKLU YARGILANACAK
Bet ofiste telefon çaldı
BET OFİSTE TEKEFON ÇALDI
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos İsrail Büyükelçisi Revel ile görüştü

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shummel Revel’in, bir araya gelerek enerji, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin faaliyetleri ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos İsrail Büyükelçisi Revel ile görüştü

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shummel Revel’in, bir araya gelerek enerji, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin faaliyetleri ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

12 Haziran 2018 Salı 06:19
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos İsrail Büyükelçisi Revel ile görüştü

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shummel Revel’in, bir araya gelerek enerji, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin faaliyetleri ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shummel Revel arasındaki görüşme haberine yer verdi.

banner277
Habere göre Papadopulos görüşmede, İsrail hükümeti ile, “Afrodit” yatağı doğal gaz  rezervinin bir kısmına ilişkin taleplerde, ortaya çıkan sorunun en kısa zamanda devletler arası çözümlenmesi temennisinde bulundu.

İsrail’i, Güney Kıbrıs’ın en önemli jeostratejik ortaklarından biri olarak nitelendiren Papadopulos, İsrail ve Güney Kıbrıs doğal gazının Mısır’a ihraç edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi hayati önem taşıyan konuda birlikte hareket etmesi gerekliliğini vurguladı.

banner288
Son Güncelleme: 12.06.2018 09:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’deki tarihi eserlere ziyaret konusunda çözüm aranıyor
KKTC’deki tarihi eserlere ziyaret konusunda çözüm aranıyor
Prodromu, Manafort davası hakkında konuştu
Prodromu, Manafort davası hakkında konuştu
Angelidis Paris’te bir dizi temasta bulunacak
Angelidis Paris’te bir dizi temasta bulunacak
“fatih’i Beklerken”
“fatih’i Beklerken”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten Kıbrıs sorunu mesajı
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten Kıbrıs sorunu mesajı
Güney Kıbrıs Atina’daki Denizcilik Fuarına katıldı
Güney Kıbrıs Atina’daki Denizcilik Fuarına katıldı
Hellim konusunda idari araştırma
Hellim konusunda idari araştırma
Yeni Sınır Kapıları İçin Gümrük Personeli Alımı Hazırlığı Yapılıyor,,,
Yeni Sınır Kapıları İçin Gümrük Personeli Alımı Hazırlığı Yapılıyor,,,
Rum Hükümeti İle Muhalefet Arasında Kıbrıs Sorununda Görüş Ayrılığı!
Rum Hükümeti İle Muhalefet Arasında Kıbrıs Sorununda Görüş Ayrılığı!
Baf’taki İbrahim Hanı Doğru Değerlendirilemedi!
Baf’taki İbrahim Hanı Doğru Değerlendirilemedi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim