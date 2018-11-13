Dijsselbloem Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Etti



Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Eurogroup eski başkanı Jeroen Dijsselbloem, Güney Kıbrıs’ta ekonomi konulu bir seminere katıldı.

Fileleftheros gazetesi, Eurogroup eski başkanı Dijsselbloem’un AB ekonomisine ilişkin düzenlenen bir seminere katılarak konuşma yaptığını ve Güney Kıbrıs ekonomisini övdüğünü yazdı.

Habere göre Dijsselbloem, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’ın aksine ekonomik krizden çok daha önce çıktığını belirterek, İspanya ve Portekiz’le birlikte AB’deki en yüksek kalkınmayı gerçekleştirdiğini vurguladı.

Dijsselbloem konuşmasının büyük bölümünde Güney Kıbrıs’ta yaşanmış olan ekonomik krizin sebepleri ve uygulanan tıraşlamanın etkilerine değindi.

(SB/HA)

