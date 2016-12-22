Diğer Ülkeler De Cenevre İçin Hazır

Kıbrıs sorununa ilişkin Ocak ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek konferansa yönelik hazırlıklar devam ederken ABD, İngiltere ve Almanya’nın da konferans için hazır olduğu belirtildi.

Kıbrıs sorununa ilişkin Ocak ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek konferansa yönelik hazırlıklar devam ederken ABD, İngiltere ve Almanya’nın da konferans için hazır olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Herkes Konferans İçin Hazır” başlıklı haberinde ABD, İngiltere ve Almanya’nın konferansa hazır olduklarını yazarken söz konusu ülke yetkililerin bu konudaki görüşlerine yer verdi.

Habere göre, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen A.Doherty, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiği Helen-Amerikalıların sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamada, ABD’nin, BM tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin konferansa davet edilmesi durumunda, konferansta yer alacağını ifade etti.

ABD’nin, sürece yönelik desteğini teyit eden Doharty ülkesinin ayrıca, istenmesi durumunda yardımcı olmaya da hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in konferansa katılıp katılmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Doherty, konferansın bu kadar yüksek düzeyde yapılacağına inanmadığını söyledi.

İNGİLTERE

Gazete, bir İngiliz Hükümet yetkilisine dayanarak İngiltere’nin, uygun bir temsiliyet ile Cenevre’deki konferansa katılmaya hazır olduğunu yazdı.

Habere göre, yazılı bir soruyu yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Barones Joyce Anelay açıklamasında, Birleşik Krallık’ın, iki liderin, Kıbrıs’a ilişkin bir konferansı ileriye götürme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Barones Joyce Anelay, ayrıca, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere sürecinin, geçtiğimiz Salı günü, Lordlar Kamarası’nda ele alındığı sırada ise yaptığı açıklamada, 12 Ocak’tan itibaren garantör güçlerin, belki bir veya iki başka temsilciyle, konferansta yer alacağını belirtti.

Anelay, İngiltere’nin, birleşik bir Kıbrıs’ın güvenlik gereksinimlerini karşılamak için iki tarafın anlaşmaya varması mümkün olan herhangi bir uzlaşmayı incelemeye hazır olduğunu ifade etti.

ALMANYA

Almanya’nın görüşünün ise, AB’nin Kıbrıs sorununa ilişkin konferansa katılmasının gerekli olarak addettiğini yazan gazete bunun, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi aracılığıyla dile getirildiğini belirtti.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Jochen Trebesch dün bir araya geldi.

Gazete görüşmenin, Neofitu’nun, Berlin’deki terörist saldırıda hayatını kaybedenler için Almanya Elçiliği’nde açılan taziye defterini imzalaması çerçevesinde gerçekleştirildiğini yazdı.